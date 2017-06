Semtur realiza projeto “Turismo na Escola”

Evento será realizado nesta terça-feira (20), a partir das 09 horas, no Terminal Fluvial Turístico (TFT).

As Escolas Municipais Aldo Ferreira Santos (do Residencial Salvação) e Frei Fabiano (do Caranazal) participarão nesta terça-feira (20/06), do Projeto “Turismo na Escola”, realizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), a partir das 09 horas, no Terminal Fluvial Turístico (TFT), com objetivo de sensibilizar os educandos, para importância da atividade turística para a conservação e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental e também para a dinamização da economia de Santarém.

Nesta edição do Projeto Turismo na Escola, a Secretaria de Turismo irá levar às crianças, de forma dinâmica, a contextualização histórica de Santarém, desde a sua fundação como Aldeia em 1661 até os dias atuais. Dentre os aspectos históricos que serão evidenciados, estará a Igreja da Matriz (foto de 1870), que é um dos prédios mais antigos do município de Santarém. De acordo com Pe. Sidney Canto, em seu livro Santarém: História e Curiosidades (pag. 13), no interior do prédio já aconteceram muitos fatos históricos. “existem vários objetos que nos falam não somente a história religiosa da cidade, mas também da sua vida social, cultura, política e econômica”. Também terão destaque no projeto o Teatro Vitória, Centro Cultural João Fona, Grupo Escolar Frei Ambrósio, dentre outros.

O Projeto iniciará com uma programação educativa no Terminal Fluvial Turístico (TFT) e em seguida, os alunos seguirão em ônibus para uma visitação no Cristo Rei – Centro de Artesanato do Tapajós, onde os alunos receberão informações sobre a história do prédio. Serão apresentadas, também, as matérias-primas utilizadas por cada loja, destacando sua importância para a movimentação econômica, através da venda dos produtos, que fomenta a economia dos artesãos, por meio do turismo.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS