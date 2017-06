1ª etapa da Praça de Eventos será inaugurada nesta quarta-feira

Em comemoração aos 356 anos de Santarém, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), inaugura a 1ª etapa da Praça de Eventos, localizada na Anysio Chaves, nesta quarta-feira (21), a partir das 20h.

O governo municipal disponibilizou o valor de R$ 1.589.674 para a obra (oriundo do Ministério do Turismo e Prefeitura), que está sob a responsabilidade da Arte em Pedra Construtora Ltda. Na obra constam: palco (11m) com rampa e escada, 3 bancos de concreto com jardineira, paginação e piso com ladrilho e piso grama, 44 unidades de concreto com 14 caramanchões.

Logo após a inauguração, haverá shows de Dona Onete, Wanderley Andrade com os parabéns, queima de fogos e o baile da cidade, com Quinta Dimensão e Gui Estouradão.

Mais cedo, às 17h, na Câmara Municipal, haverá a entrega das medalhas Padre Felipe Bettendorff.

PREFEITURA REALIZA REUNIÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SANTARÉM

O Grupo de Gestão Integrada para o Desenvolvimento Regional Sustentável (GGI/DRS), realiza nesta quarta-feira (21) uma Reunião do GGI Especial, Alusiva ao Aniversário de Santarém. O encontro começa as 14:30h no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces).

O evento irá abordar os seguintes temas:

Apresentação da Cadeia Produtiva da Agropecuária

Vitrine tecnológica da Ufopa

Painel de investidores

Teremos a presença do Vice Governador, Secretário Estadual de Turismo, Presidente da CODEC, Presidente da Faciapa, presidente da Câmara de Vereadores de Santarém, prefeitos de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.

PREFEITO NÉLIO AGUIAR E SECRETÁRIO RUY CORRÊA SÃO HOMENAGEADOS EM SESSÃO DE ANIVERSÁRIO DA CÂMARA DE SANTARÉM

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar e o secretário municipal de Planejamento Ruy Corrêa foram homenageados, na manhã desta terça-feira (20), durante sessão especial que comemorou o aniversário de 188 anos da Câmara de Vereadores. O evento está incluído na programação de aniversário de Santarém.

Eles receberam condecoração com a Medalha de Mérito “Osman Bentes de Sousa”, instituída pelo Decreto nº 001/1982. A medalha leva o nome do ex-vereador Osman Bentes de Sousa, que legislou durante 12 anos.

Ruy Corrêa foi vereador e também foi eleito prefeito de Santarém (1993-1996). Em seu pronunciamento, agradeceu em nome de todos os seis homenageados. “Registro o nosso agradecimento a essa Casa que tem sido conduzida de maneira ordeira, tranquila e serena”, declarou.

O prefeito Nélio Aguiar foi lembrado também pelas contribuições desde que era secretário municipal de Saúde, como a implantação da Hemodiálise, Centro de Saúde do bairro Jardim Santarém, Centro de Especialidade Odontológica, ampliação do Pronto Socorro Municipal, entre outros. “Cada homenagem que a gente recebe a gente ganha mais ânimo para continuar a caminhada que a gente vem realizando. Às vezes, a gente trabalha e não tem esse reconhecimento.

Quando alguém lembra da gente, isso nos fortalece”, agradeceu.

Os demais homenageados foram: os empresários César Ramalheiro e Vânia Pereira Maia; a ex-vereadora Elisabeth Lima; e a servidora da Câmara Maria Raimunda Fonseca Sousa.

O Legislativo santareno surgiu com o Senado da Câmara da vila de Santarém, em 1758 e passou a ser denominada Câmara Municipal em 1828. Atualmente, está na 18ª legislatura com 21 vereadores.

PREFEITURA PROMOVE AÇÃO “UPALIZANDO NOS BAIRROS”

A prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou através da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, a ação “Upalizando nos bairros”.

Nesta primeira etapa, moradores da Comunidade Urumanduba, localizada na Santarém/Curuá-Una, foram os contemplados com as ações do projeto. A ação faz parte da comemoração de 03 anos de atividade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o coordenador de enfermagem da unidade, Enfermeiro Joziel Colares, este projeto tem como objetivo levar para os bairros mais distantes os serviços disponibilizados na Upa 24h, e assim, atender a população do município de uma maneira mais humanizada.

Cerca de 200 pessoas receberam serviços como: consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimentos odontológicos, testes rápidos, aplicação de flúor, distribuição de kits de higiene bucal, palestras educativas, vacinas entre outros.

Durante a ação reforçou-se o que é a Upa 24hs, os serviços disponibilizados à população de Santarém e municípios vizinhos e o momento certo para procurar atendimentos na unidade.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS