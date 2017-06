Exposição fotográfica no Centro Cultural João Fona: Cenários antigos e atuais

Nesta terça-feira (20), das 08 às 18 horas, o Centro Cultural João Fona (CCJF) abrirá a Exposição Fotográfica: cenários antigos e autuais. Segundo a Chefe de Atendimento ao Turista do CCJF, Patrícia Chaves “é uma atividade extra, a finalidade é homenagear a cidade de Santarém, prestes a completar 356 anos. O público que virá prestigiar participará de uma enquete, sobre a intitulação, “Santarém a Pérola do Tapajós”, aplicada em murais temáticos. A ideia é ouvir e registrar a opinião dos visitantes, quanto a origem dessa denominação, por meio de visitas guiadas”, explicou.

“A exposição foi organizada com fotos do acervo do CCJF e doados pelo Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós (IHGTap). Algumas fotos contemporâneas da cidade foram doadas por fotógrafos iniciantes e serão comercializadas em benefício da manutenção do acervo”, completou.

PREFEITURA DE SANTARÉM PARTICIPARÁ DE ENCONTRO REGIONAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

Na manhã de segunda-feira (19), ocorreu um encontro nas dependências da Biblioteca Pública Municipal, Paulo Rodrigues dos Santos (Bpmprs), entre o Secretário Municipal de Cultura, Luis Alberto Figueira, e dois servidores técnicos da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCEP), da capital paraense, Vera Souza e Semias Araújo.

A pauta do encontro era para convidar à Prefeitura de Santarém para participar do “III Encontro Regional Pará Ler-Tô na Rede”. Desenvolvido, nas regiões polo no Pará, na parceria do Instituto de Políticas Regionais e do Bill e Melinda Gates Foundation, que usa a tecnologia para transformação social, empoderando comunidades e estimulando o empreendedorismo, a educação e a cidadania. Esta edição será realizada no município de Oriximiná (PA), no período de 26 a 28 de junho. Parceiros: Associação dos Municípios da Calha Norte (Amucan), da Associação dos Municípios da Transamazônica e BR-163 (Amut) e Prefeitura de Oriximiná (PA).

“O encontro vai discutir sobre escrita, leitura (leitura e escrita em rodas de conversas), oralidade, biblioteca, o papel da biblioteca no município, comunitárias e públicas, nas dinâmicas de palestras e oficinas.. A proposta é levarmos duas representações de Santarém ao Encontro, das secretarias municipais de cultura e educação”, explicou a coordenadora, Vera Souza.

“Liberamos a participar a nossa bibliotecária pública municipal, Cátia Alvarez ao Encontro, o qual prestigia e incentiva a literatura. E ainda, ela fará a apresentação do Projeto Catinho da Leitura, desenvolvido nas dependências da Biblioteca Pública e Extensão, tanto pelos bairros e comunidades interioranas”, destacou, o titular da Semc, Luis Alberto Figueira.

Além de Santarém (PA) foram convidados a participar, as representações da cidade: Almerim, Alenquer, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Prainha, Óbidos e Terra Santa. O III Encontro será realizado no Auditório da Igreja da Paz, Rua Marechal Castelo, 1162, Santíssimo (cidade de Oriximina-PA).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS