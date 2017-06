Proerd forma 1ª Turma em Belterra

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD trabalha de prevenção primária desenvolvido pelas Policiais Militares que oferece estratégias preventivas no intuito de estimular o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes que poderiam correr o risco de se envolverem com drogas e problemas de violência e aplicado nas escolas públicas e particulares de Santarém há 12 anos, e hoje atende os municípios de Oriximiná, Terra Santa, Juruti, Monte Alegre, Prainha, Óbidos e neste semestre foi implantado no Município de Belterra .

A equipe – PROERD/Santarém atendeu 05 Escolas Municipais Vitalina Mota, Darcy Vargas, Sagrada Família, Waldemar Maués e Manoel Garcia com o Currículo do 5º Ano, contemplando 275 alunos, os quais foram orientados a reconhecerem as pressões e influências diárias que contribuem ao uso de drogas e a prática da violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las. No encerramento das atividades será realizada a Solenidade de Formatura para celebrar a conclusão do curso com êxito, tendo a participação das escolas contempladas, formandos, familiares, autoridades locais e comunidade em geral.

FORMATURA: A formatura da 1ª Turma de Alunos Proerdianos de Belterra será nesta sexta-feira, dia 23, às 16 horas, no Ginásio da Escola Municipal Waldemar Maués, localizado na Estrada 01, s/nº, Bairro: Jurubeba.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/CPR-I