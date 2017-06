Conferência de saúde é realizada em Santarém

A programação da 14° Conferência Municipal de Saúde teve início na manhã de terça-feira (20), no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)/Campus Tapajós.

A abertura contou com a presença do secretário municipal de saúde, Dr. Edson Ferreira Filho que esteve também representando o prefeito Nélio Aguiar, além de várias autoridades e representantes de classes.

A abertura teve a participação especial dos alunos da APAE, com apresentação de danças no ritmo de carimbó.

O evento se estende até a próxima quinta-feira (22). A programação acontece a cada dois anos e tem como tema “SUS e Controle Social: Caminhos para o fortalecimento da saúde pública”.

O objetivo principal do encontro é avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipal, estadual e nacional.

Nesta etapa, participam 272 delegados escolhidos no período das pré-conferências. Eles devem eleger nos próximos dias os representantes que vão defender as propostas formuladas pelos municípios durante a Conferência Estadual de Saúde.

A tarde foi realizada a prestação de contas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) referente ao biênio 2015/16.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS