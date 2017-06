Em Monte Alegre, suspeitos de tráfico de drogas vão parar atrás das grades

A Polícia Militar e a Polícia Civil do município de Monte Alegre não estão dando refresco para os traficantes que teimam em querer impor o mal à sociedade. Em poucas horas, os policiais tiraram de circulação mais de 600 gramas de material entorpecente.

Na terça-feira (20), dois homens, identificados como Ramir Martins Reca Júnior, de 31 anos, e Iranildo de Almeida Campos, de 39 anos, foram presos no momento que desembarcavam da balsa que faz a linha Santarém/Comunidade Santana do Tapará, margem esquerda do rio Amazonas. Segundo informações, a dupla apresentava atitudes suspeitas, e foi abordada por uma guarnição da PM, que localizou material análogo a droga.

“Foram encontrados de posse dos mesmos, cerca de 111 gramas de pasta base de cocaína, pedras de crack, o valor de R$ 1.732,00 em dinheiro, 6 cartuchos intactos de calibre 32, 5 cartuchos intactos de calibre 36, uma espingarda de ar comprimido, lanterna de pressão de espingarda carabina, duas lunetas e uma motocicleta da marca Honda, modelo NXR Bros”, informou Almir Alves, Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre.

Ainda de acordo com a autoridade policial, os suspeitos disseram que tinham como destino a cidade de Alenquer. A dupla foi autuada em flagrante delito por tráfico de drogas, e após audiência de custódia deve ser encaminhada para Santarém; direto para a Central de Triagem Masculina (CTM) do Complexo Penitenciário de Cucurunã.

RG 15 / O IMPACTO