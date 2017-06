Terminal de cargas e passageiros será inaugurado nesta quinta

No dia do aniversário de Santarém, 22 de junho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), fará a entrega do Terminal de Cargas e Passageiros, localizado no bairro Prainha, ao lado da antiga Tecejuta, a partir das 20h.

O terminal é considerado uma Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4), que é construída para favorecer a movimentação de cargas e passageiros em áreas distantes, atendidas pelo transporte fluvial. As obras iniciaram em 2008, com o convênio DNIT-292/2006 DAQ, contrato 07/2008, sob a responsabilidade da empresa Construtora Mello de Azevedo S/A. No terminal vai constar: cais de arrimo, rampa de concreto armado, drenagem pluvial, cais flutuante, terminal de cargas e passageiros e obras complementares. O valor total utilizado na obra foi de R$ 6.216.796,42, oriundo do Ministério do Transporte / DNIT e Prefeitura de Santarém.

Após a inauguração, a população contará com o show do Ricardão Eu Acho é Bom.

