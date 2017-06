Titular da Susipe é baleado em tentativa de assalto

O coronel da Polícia Militar e recém nomeado titular da Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado), Rosinaldo Conceição, 49, foi baleado durante uma tentativa de assalto por volta das 19h40 desta terça-feira (20), na Avenida Roberto Camelier com a Rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas, em Belém.

Em nota, a Susipe informou que o oficial estava à paisana, estacionando em frente a uma academia esportiva quando foi surpreendido por três homens – ainda não identificados – que desembarcaram de um veículo e anunciaram o assalto.

Durante a abordagem, o superintendente teria reagido e trocado tiros com os bandidos, porém a Susipe informou que, embora estivesse armado, o coronel não reagiu.

Outra versão apontava que o oficial havia notado uma tentativa de assalto a terceiros e resolveu impedir, mas foi negada pela Susipe.

Ainda durante a ocorrência, o coronel acabou baleado na coxa – e não na região das nádegas, como informado anteriormente – e foi socorrido pelo próprio filho, que o levou para um hospital particular.

“De acordo com o último boletim médico, o projétil transfixou a coxa direita, sem maior gravidade”, diz a nota. “Ele passa bem, mas permanece internado em observação para exames complementares”.

Os criminosos fugiram do local sem levar nenhum pertence.

Até às 22h a Polícia Militar realizava buscas no bairro, onde outro policial militar também foi vítima da violência e teve a arma roubada.

NOVO TITULAR DA SUSIPE

O coronel Rosinaldo da Silva Conceição assumiu o cargo de superintendente da Susipe em 1º de junho, conforme anunciado no Diário Oficial do Estado.

Ele substituiu o também coronel André Luiz de Almeida e Cunha, 48, que assumiu o cargo de secretário-adjunto de Gestão Operacional da Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social), que era ocupado pelo coronel Hilton Celson Benigno de Souza, agora comandante geral da Polícia Militar.

Fonte: DOL