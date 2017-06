Bocão Ed. 1151

VAMOS PESCAR, JATENE?

Um assessor do governador Jatene informou que ele não falou com ninguém a respeito do vídeo que ele estava gazetando em horário de trabalho. Ele disse que não precisa de intermediário para resolver seus problemas e que não ameaçou ninguém com a Procuradoria Geral do Estado, pois sabe as atribuições da Procuradoria. Alguém está mentindo. Ou quer demonstrar que é amigo do Governador sem ser. O “porra” está mentindo!

HAMAD

Disse que não vai publicar nenhuma nota e nem se humilhar pela gravação. Aconteceu e foi uma simples brincadeira e não admite que terceiros queiram aparecer em cima dele. Hamad conhece o Governador e estão querendo se promover com o vídeo ou fazer um espetáculo para se passar como um grande conciliador. Hamad deu por encerrado o assunto e continua amigo do Jatene. Mentira tem perna curta. O ”porra” está mentindo!

HELDER X JATENE

Depois dos escândalos em Brasília e Curitiba, cheguei à conclusão que a política é a arte da mentira, falsidade e vantagem indevida. Um modelo prático acontece perto da gente. O Ministro Helder quando vem a Santarém, várias pessoas vão ao seu encontro. Quando Jatene vem a Santarém, as mesmas pessoas vão atrás dele. Enfim, as fotos identificam quem é quem no jogo.

HELDER X JATENE 2

Fiquei sabendo que o prefeito Nélio até o momento está apoiando Helder e não Jatene. O presidente do DEM em conversa com Nélio entendeu a lealdade de Nélio com Helder, que o ajudou na disputa pela prefeitura de Santarém e vem ajudando o prefeito Nélio com recurso federal, enquanto Jatene só atrapalha o desenvolvimento de Santarém, segurando os recursos que deveriam ser aplicados na saúde e em outras áreas. Márcio Miranda deixou claro que não vai interferir na decisão do prefeito Nélio. Márcio quer o crescimento do partido e com Nélio o DEM vai criar espaço na região.

COMPETÊNCIA

O artigo do contabilista e tributarista santareno Admilton Figueiredo de Almeida, intitulado: “Secretaria da Fazenda do Pará descumpre a Súmula 323 do Supremo”, foi publicado nos mais importantes sites jurídicos do Brasil. A publicação ganhou repercussão em todos os segmentos, mostrando a competência e conhecimento de Admilton Almeida. Não é a primeira vez que o contabilista tem um trabalho reconhecido nacionalmente; a esse, somam-se outros títulos, todos de extrema relevância à sociedade.

STF E ICMS

Devido às constantes apreensões de mercadorias pela SEFA, o consultor e tributarista Admilton Almeida entrou em contato com a secretaria geral do Supremo Tribunal Federal, para informar que a Secretaria da Fazenda do Pará estava promovendo apreensão de mercadoria quando as empresas estavam com sua situação de ativo não regular no sistema da SEFA. A Secretaria respondeu informando que a orientação do STF é de não cobrar imposto por meio coercitivo e que Almeida poderia promover representação contra o Estado do Pará ao Procurador Geral, Rodrigo Janot, com base no artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para exigir que essa prática ilegal, arbitrária e absurda seja suspensa, podendo Almeida ingressar com medidas judiciais responsabilizando o Estado pelos prejuízos causados aos contribuintes.

DENÚNCIA

Uma denúncia encaminhada à coluna revela que o presidente da Cootebel, uma cooperativa de transporte de Belterra, conhecido como Branco, que foi candidato a Vereador e ficou como suplente pela coligação do Prefeito, pertence ao mesmo partido do Secretário de Administração do Município, já fez um contrato em nome da Cooperativa sem ter prestado o serviço, mas foi descoberto antes de ser feito o pagamento. Segundo o denunciante, Branco já pagou imposto em nome da Cooperativa do contrato particular de um caminhão pipa, feito entre ele e a Semov. O denunciante questiona: Será que o prefeito Macedo e o MPE não sabem o que está acontecendo? Ainda bem que os cooperados estão de olhos abertos!

DENÚNCIA 2

“Tem uma nota de empenho de um caminhão frigorífico que nunca havia prestado serviço para a Prefeitura e já estava pronta para ser paga, quando foi descoberto por alguns cooperados. Aí, o pagamento foi cancelado. Outras notas fiscais são do presidente, de um contrato particular dele, que o mesmo tirou e pagou os impostos pela Cooperativa, mas foi descoberto cerca de 40 dias depois. O presidente foi até o Secretário de Administração de Belterra e foi refeito o contrato com o mesmo número, só não sei se foi cancelado ou se foi feito só no Word para despistar. Que fique claro que os cooperados não têm nada a ver com que o presidente e alguns lá de dentro da Prefeitura fazem, pois Branco não conseguiria fazer isso sozinho”, declarou o denunciante.

ESQUEMA NO COMBUSTÍVEL

Recebemos uma denúncia de que alguns proprietários de postos de combustíveis em Santarém estão usando um “esquema” para vender o combustível mais barato. Segundo a denúncia, existe um sistema nas distribuidoras chamado “TRR”, onde o empresário dono de um posto e que também possui uma lavoura, compra combustível nesse sistema “TRR”, mais barato, para usar no dia a dia na sua lavoura, só que esse combustível é levado para o posto para ser vendido. Por isso que tem empresa vendendo gasolina mais barata. O caso é sério e estamos investigando. Alguns empresários que se sentem prejudicados já estão providenciando uma denúncia para ser encaminhada à ANP, para que esse “esquema” seja desmontado.