Coluna Impacto Ed. 1151

OAB EM BELTERRA

Nesta sexta-feira, dia 23, às 10 horas, na Câmara Municipal de Belterra, a OAB/Santarém, tendo à frente seu presidente Ubirajara Bentes Filho (foto), vai reunir com o Prefeito e vereadores, ocasião em que será discutida a polêmica questão da APA. Momento histórico em que a estrutura da OAB/Santarém, com a Comissão de Meio Ambiente, Diretores e Conselho, desloca-se para outro Município. Historicamente será também a primeira Reunião Ordinária do Conselho Subsecional da OAB/Santarém, realizada fora da sede.

POLÊMICA

Após a divulgação da possível mudança da Unidade Amazônia da Ufopa, em Santarém, para outro prédio, a comunidade acadêmica ficou confusa. Entre os possíveis novos espaços está o Seminário São Pio X, localizado na BR-163, no bairro Esperança. De acordo com os alunos, a classe universitária é contra esta mudança, mas é preciso debates sobre questões econômicas, de ordem social e verificar se o novo prédio atende às necessidades dos alunos. A coluna foi informada que os universitários não querem sair do Campus Amazônia, pois o Seminário São Pio X fica muito distante do centro, sem falar que as instalações do imóvel precisam passar por reformas. Enquanto a situação não tem uma definição concreta, a universidade renovou por mais seis meses o contrato com os proprietários do prédio onde a Unidade Amazônia funciona.

FESTEJANDO

A bonita e elegante Jacqueline Bastos Duarte será felicitada por seus amigos e familiares, pela passagem de seu aniversário que acontece nesta sexta-feira, dia 23. Na foto, a aniversariante ao lado de seu irmão Rafael Duarte. A Coluna a parabeniza e lhe deseja os mais sinceros votos de felicidade e sucesso!

MISSA MOCORONGA

Prefeitura de Santarém, por meio da Semtras, realizou na quinta-feira (22), uma missa em comemoração aos 356 anos da Pérola do Tapajós. A Missa Mocoronga foi realizada às 18 horas na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, com celebração feita pelo bispo Dom Flávio Giovenale e padres da Diocese de Santarém. Durante a programação, houve melodias exaltando a cidade com a participação do Coral e Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca e Ministério Santa Cecília.

PROERD EM BELTERRA

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD trabalha na prevenção primária desenvolvida pelas Políciais Militares que oferece estratégias preventivas no intuito de estimular o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes que poderiam correr o risco de se envolverem com drogas e problemas de violência e aplicado nas escolas públicas e particulares de Santarém há 12 anos, neste semestre foi implantado no município de Belterra. A formatura da 1ª Turma de Alunos Proerdianos de Belterra será nesta sexta-feira, dia 23, às 16 horas, no Ginásio da Escola Municipal Waldemar Maués, localizado na Estrada 01, s/nº, Bairro: Jurubeba.

HOMENAGEM

Seis personalidades do município foram homenageadas com a medalha de mérito “Osman Bentes de Sousa”: Entre os homenageados estão o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; e a empresária Vânia Pereira Maia (foto). Também foram homenageados o ex-prefeito Ruy Corrêa, ex-vereadora Beth Lima, o empresário César Duarte Ramalheiros e a servidora da Casa Maria Raimunda Fonseca Sousa. A homenagem fez parte das comemorações dos 188 anos da Câmara Municipal de Santarém. O presidente do Legislativo, Antônio Rocha (PMDB) lembrou que a honraria entregue aos homenageados leva o nome de um político influente que passou pela Câmara, o ex-vereador Osman Bentes.

RETOQUES

A coluna parabeniza o empresário Francisco Welisson, popularmente conhecido por Badi (foto), que trocou de idade no último sábado (17) e comemorou a data ao lado de seus familiares e amigos mais chegados. Parabéns! * No dia do aniversário de Santarém, 22 de junho, a Prefeitura fez a entrega do Terminal de Cargas e Passageiros, localizado no bairro Prainha, ao lado da antiga Tecejuta. * O esqueleto da baleia mink encontrada nas águas do rio Tapajós, em Belterra, voltou de novo para o Centro Cultural João Fona em Santarém. O material arqueológico estava desde 2015 na unidade Amazônia da Ufopa, quando o centro passou por uma reforma. * Seguindo a tradição de homenagear o Santo protetor dos pescadores, a Colônia de Pescadores Z-20 e a Diocese de Santarém realizam no dia 29 de junho a Procissão Fluvial de São Pedro. A romaria existe há 65 anos e reúne centenas de fiéis. Este ano, são esperadas cerca de 200 embarcações durante o cortejo, que sairá às 16h30 de um porto particular, localizado na Rua Imperador, bairro Prainha. * O programa “Ministério Público e a Comunidade” está cadastrando universitários para participar como voluntários no projeto que será desenvolvido no bairro Área Verde, em Santarém, a partir de agosto de 2017. O cadastramento segue até o dia 30 de junho. A inscrição pode ser feita no Teatro Vitória, das 8h às 17h, ou pelo email arlena@mppa.mp.br. * Parabenizamos o advogado André Fonseca (foto), que trocou de idade no último dia 20 e recebeu homenagem de seus familiares e amigos pela data.