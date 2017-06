Deputado Federal Chapadinha rende homenagem aos 356 anos

O município está a uma hora (via área) da capital do Pará, Belém. Hoje, a cidade comemora 356 anos de uma história que começou com a chegada do padre João Felipe Bettendorf às terras antes habitadas pelos índios Tupaius. A partir daí somam-se muitas as conquistas.

Santarém se tornou referência, a tão sonhada capital do Tapajós.

Único representante da região oeste do Pará, na Câmara dos Deputados, Francisco Chapadinha, sente orgulho de viver no município que o adotou há 40 anos, quando veio passar as férias e acabou se encantando pela cidade. Gostou tanto da hospitalidade do povo, que aqui fixou residência. Casou, teve filhos e netos santarenos.

Chapadinha se tornou um dos maiores empresários de Santarém. Sempre participou da vida política da cidade e, também, das questões sociais.

Em 2014, sentiu que precisava retribuir o carinho e a hospitalidade da Pérola do Tapajós, então, lançou-se candidato a uma vaga na Câmara, sendo eleito com 63.671 votos. Tem se dedicado a trazer o desenvolvimento para o município que ele tanto se orgulha.

Em três anos de governo, por exemplo, o deputado Chapadinha liberou para Santarém 22 milhões, 398 Mil, 468 Reais. Na área de Infraestrutura, foram R$ 1 milhão, 649 mil, 219, para a pavimentação asfáltica de cinco vias do bairro Aeroporto Velho (no total de 1.216 metros lineares, com implantação de meio-fio e calçadas); R$ 1 Milhão, para a Pavimentação Asfáltica da Rua Verbena (entre a travessa Margarida e avenida Quixadá – Bairro Jardim Santarém); R$ 500 mil, para a construção de duas (02) Praças, nos bairros Diamantino e Jutai; R$ 464 mil, 142, para a pavimentação asfáltica da travessa Madre Imaculada, com implantação de meio-fio e calçadas); R$ 250 mil, para a construção de uma Praça, no Residencial Salvação. Montante adquirido por meio de parceria com o Ministério das Cidades. Além de R$ 4 Milhões e 500 mil, para o asfaltamento de 10 quilômetros de ruas no bairro Nova República; R$ 1 Milhão e 100 mil, para a pavimentação de ruas no Centro Comercial (Travessa Dália, Rua Magnólia, Alameda 31, Alameda 30, Trecho entre as Alamedas 30 e 31, Alameda 3 de Julho, Rua Vitória, Rua Itapuã e Trecho entre a avenida Borges Leal e Rua Vitória); R$ 450 mil, para 01 (Um) quilômetro de asfalto (rua de acesso ao Iate Clube), adquiridos em parceria com o Governo do Estado do Pará. Junto ao Ministério da Integração Nacional, o deputado conseguiu a liberação de R$ 3 Milhões, para Urbanização e Pavimentação da avenida Dom Frederico Costa.

SAÚDE

Foram liberados R$ 806 mil, 142 para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente das Unidades de Atenção Especializada em Saúde; R$ 408 mil, para aquisição de Equipamento e Material Permanente para Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde; R$ 408 mil, para a Construção de uma Unidade Básica de Saúde (bairros Aparecida/Carnazal); R$ 408 mil, para a Construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Matinha e R$ 359 mil, 965 para aquisição de Aparelhos Ecocardiograma e Eletrocardiógrafo.

AGRICULTURA

Em parceria com os Ministério das Integração Nacional e da Agricultura, o deputado conseguiu para Santarém, R$ 575 mil, para a aquisição de uma Motoniveladora (Patrol); R$ 270 mil, para a aquisição de uma Retroescavadeira média para atender os moradores de Lago Grande e Igarapé Açú e R$ 300 mil, para a aquisição de Patrulhas Mecanizadas.

EDUCAÇÃO E ESPORTE

Chapadinha conseguiu a liberação de R$ 1 Milhão e 500 mil, para a realização de Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social; R$ 250 mil, para a construção de Academias Públicas e R$ 700 mil, para a construção de Escola de Educação Básica.

TURISMO

Foram R$ 1 Milhão e 300 mil, para a Pavimentação da vila de Alter do Chão (Santarém) à Pindobal (Belterra); R$ 1 Milhão e 200 mil, para a implantação de Infraestrutura Turística na Vila de Alter do Chão; R$ 800 mil, para Infraestrutura Turística do trecho Alter do Chão à Pindobal; R$ 200 mil, para aquisição de Equipamentos para a Casa da Cultura Historiador João Santos.

O esforço do deputado Chapadinha em contribuir com o desenvolvimento do município, vem tendo resultados satisfatórios. Este ano, a pedido do deputado, o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, veio a Santarém assinar a liberação de R$ 75 milhões para a recuperação e ampliação de 1.640 metros de cais de arrimo, que compõem a nova etapa do projeto orla de Santarém. A obra deve iniciar no segundo semestre deste ano.

Para o deputado Chapadinha, Santarém é terra de pessoas ilustres e batalhadoras. “Tenho certeza que ainda falta muito para ser feito pela nossa Pérola do Tapajós, e estamos trabalhando para fazer com que nossa cidade cresça e nossa gente tenha mais qualidade de vida”, garantiu Chapadinha.

No dia em que a cidade festeja 356 anos, o deputado Chapadinha deseja que a data seja marcada por esperança e novas conquistas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom