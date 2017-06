Motorista de caminhão morre carbonizado após colisão na Transamazônica

Um gravíssimo acidente entre dois caminhões aconteceu na noite de quarta-feira, 21 de junho, por volta das 11hs30min, na Rodovia Transamazônica BR-230, às proximidades do município de Placas, oeste do Estado.

Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois caminhões estavam trafegando no mesmo sentido, oriundo do estado da Bahia com destino a cidade de Santarém, transportando cebola e tomate. Quando estava chegando ao município de Placas, na ponte do Rio Curuauna, um dos caminhões, um Ford de cor branca bateu na traseira de uma Mercedes Bens que ainda estava atravessando a ponte. Com a batida o caminhão Ford pegou fogo, o motorista ficou preso nas ferragens, não teve como ser socorrido e morreu carbonizado.

Policiais Militares do Município de Placas foram ao local, porém, não havia mais nada a ser feito. O caminhão já estava em chamas e não tinha como apagar. Com a batida os caminhões passaram pela ponte cerca de 50 metros. O motorista ainda não foi identificado. As informações ainda estão sendo atualizadas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Junior Ribeiro