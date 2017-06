NEWS – ATUALIDADES Ed. 1151

AS DOENÇAS E VOCÊ !

Segundo a psicóloga americana Loise l. Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela, que somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. “Todas as doenças têm origem num estado de não-perdão”, diz a psicóloga americana Louise L. Hay. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Quando estamos empacados num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. A seguir, você vai conhecer uma relação de algumas doenças e suas prováveis causas, elaboradas pela psicóloga Louise. Reflita, vale a pena tentar evitá-las: DOENÇAS/CAUSAS: AMIGDALITE: Emoções reprimidas, criatividade sufocada. ANOREXIA: Ódio ao externo de si mesmo. APENDICITE: Medo da vida. Bloqueio do fluxo do que é bom. ARTERIOSCLEROSE: Resistência. Recusa em ver o bem. ARTRITE: Crítica conservada por longo tempo. ASMA: Sentimento contido, choro reprimido. BRONQUITE: Ambiente família inflamado. Gritos, discussões. CÂNCER: Magoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo. COLESTEROL: Medo de aceitar a alegria. DERRAME: Resistência. Rejeição a vida. DIABETES: Tristeza profunda. DIARRÉIA: Medo, rejeição, fuga. DOR DE CABEÇA: Autocrítica, falta de autovalorização. ENXAQUECA: Medos sexuais. Raiva reprimida. Pessoa perfeccionista. FIBROMAS: Alimentar mágoas causadas pelo parceiro. FRIGIDEZ: Medo. Negação do prazer. GASTRITE: Incerteza profunda. Sensação de condenação. HEMORROIDAS: Medo de prazos determinados. Raiva do passado. HEPATITE: Raiva, ódio. Resistência a mudanças. INSONIA: Medo, culpa. LABIRINTITE: Medo de não estar no controle. MENINGITE: Tumulto interior. Falta de apoio. NÓDULOS: Ressentimento, frustação. Ego ferido. PELE (ACNE): Individualidade ameaçada. Não aceitar a si mesmo. PNEUMONIA: Desespero. Cansaço da vida. PRESSÃO ALTA: Problema emocional duradouro não resolvido. PRESSÃO BAIXA: Falta de amor em criança. Derrotismo. PRISÃO DE VENTRE: Preso ao passado. Medo de não ter dinheiro suficiente. PULMÕES: Medo de absorver a vida. QUISTOS: Alimentar mágoa. Falta evolução. RESFRIADOS: Confusão mental, desordem, mágoas. REUMATISMO: Sentir-se vitima. Falta de amor. Amargura. RINITE ALÉRGICA: Congestão emocional. Culpa, crença em perseguição. RINS: Crítica, desapontamento, fracasso. SINUSITE: Irritação com pessoa próxima. TIREOÍDE: Humilhação. TUMORES: Alimentar mágoas. Acumular remorsos. ÚLCERAS: Medo. Crença de não ser bom o bastante. VARIZES: Desencorajamento. Sentir-se sobrecarregado. Curioso não ???? Por isso tomemos cuidado com os nossos sentimentos… principalmente aqueles que escondemos de nós.

CONSULTA MÉDICA

– Fuma? – Pouco. – Deve parar. – Bebe? – Pouco. – Deve parar. Pratica esporte? – Não. – Pois deveria. Faz sexo? – Muito pouco. – Pois deveria fazer muito mais. Ele paga a consulta e vai para casa, pensativo. Chegando lá, conta para a sua mulher o que o médico lhe recomendou e imediatamente, vai tomar um banho. A mulher, esperançosa, se enfeita, se perfuma, põe sua melhor lingerie e fica na espera. Ele sai do banho, começa a se vestir, a se perfumar e a mulher, surpresa, lhe pergunta: – Onde você vai? – Você não ouviu o que o médico me recomendou? – Sim, mas aqui estou, eu prontinha para ajudá-lo. E ele, resmungando, responde: – Ah, mulher, lá vem você de novo com essa mania de remédio caseiro!

PENSANDO ( Luciano Pires, – jornalista)

“Eu sabia. Eu sempre disse que o que move o mundo é a bunda. Tudo se resume à falta ou excesso de bunda. Quer gravar um cd e vender milhões? Bote lá uma bunda. Quer fazer um programa de tv dar audiência? A bunda! Quer vender cerveja? Chame a bunda! Sucesso no rádio? Fale de bunda! Quer manter seu emprego seguro? Proteja a bunda! Fez besteira? Faça cara de bunda. Não gosta do sujeito? Chame-o de bunda. O Brasil é o país da bunda. E quer saber? Eu adoro bunda. Bundas bonitas, femininas evidentemente, são uma delícia de olhar. Elas têm um balanço, um equilíbrio no vai-e-vem que é insuperável… São gordinhas. Lisinhas. Têm linhas arredondadas, proporcionais. Da bunda o olhar sobe, ansioso para verificar se o rosto está à altura. E quando está, a beleza abunda! Viva a bunda! Mas esta semana fiquei meio desbundado. O Lula apelou pra bunda. A frase já entrou para a história: “O brasileiro não levanta o traseiro do banco, ou da cadeira, para buscar um banco mais barato. Reclama toda noite dos juros pagos e no dia seguinte não faz nada para mudar”. É claro que o presidente disse “traseiro” mas vai dizer que ele não estava pensando em bunda? Se tivesse dito, de boca cheia, “bunda”, seria o caos. E como é que fica essa história do Severino falando de supositório e o Lula de bunda? Essa combinação é, no mínimo, desconfortável… Pois quer saber? O Lula está certo. Somos uns bundões. Só reclamamos, na mexemos o traseiro, ficamos esperando que resolvam por nós. Pois vou lançar o MDB do B: Movimento Dos Bundões do Brasil. Milhares tirarão as bundas das cadeiras e irão às ruas. Pintarão os rostos e as bundas. Levarão faixas. Gritarão palavras de ordem: “Bundas. Unidas. Jamais serão vencidas!”. Farão tanta pressão que certas bundas poderosas do Banco Central serão obrigadas a se mexer. E reduzirão as taxas a um patamar aceitável. E vamos perceber a força das bundas e começar a corrigir outras coisas…Portugal não fez a Revolução dos Cravos? Pois nós faremos a Revolução das Bundas. Milhares e milhares de bundas, bundinhas e bundonas marchando de costas na Esplanada! Bunda branca, bunda preta, bunda amarela. Bunda dura, bunda mole, bunda dele e dela. Bunda rica, bunda pobre e bunda remediada. Bunda do pai, da mãe, avós, filhos e empregada. Quero ver se a tv vai resistir às bundas da Juliana Paes, Kelly Key e Luma de Oliveira. A marcha das bundas pela moralização do Brasil! Mas aí vem a secretária de estado norte-americana, Condoleezza Rice, exortando os países latino-americanos a persistir no caminho da democracia: “Não percam as esperanças, não desanimem e, sobretudo, não dêem marcha à “ré”, disse ela em Brasília. – Pronto!. Lá vem a desmancha-prazer, como assim, “não dar marcha à ré?” – E a bunda? Só podia ser norte americana. Essa raça não tem bunda. Só pensa em peito, coisa mais sem graça, não rebola, só cai !”

DESABAFO DE UM MARIDO – (Luís Fernando Veríssimo)

Minha esposa e eu temos o segredo pra fazer um casamento durar: Duas vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras, e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha esposa a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. “- Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo!” ela disse. Então eu sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica e uma máquina elétrica de fazer pão. Então ela disse: “- Nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar pra sentar”. Daí, comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se …O casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a “Sra. Certa”. Só não sabia que o primeiro nome dela era “Sempre”. Há 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: “-O que tem na TV?” E eu disse: “- Poeira”. No começo, Deus criou o mundo e descansou. Então, Ele criou o homem e descansou. Depois, criou a mulher. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o Mundo tiveram mais descanso!!!

SENTENÇA JUSTA !

Esta é ótima, e aconteceu em Minas Gerais… O Juiz Ronaldo Tovani, 31 anos, substituto da Comarca de Varginha, ex-promotor de justiça, concedeu liberdade provisória a Alceu da Costa (vulgo “Rolinha”), preso em flagrante por ter furtado duas galinhas e ter perguntado ao delegado “- Desde quando furto é crime neste Brasil de bandidos?”. O magistrado lavrou então sua sentença em versos, e afirmou, antes, que Lei no País é para pobre, preto e p…, enquanto mantém impunes os “charmosos” autores das fraudes do antigo INAMPS. Na íntegra, abaixo, a sábia decisão: – No dia cinco de outubro Do ano ainda fluente em Carmo da Cachoeira, terra de boa gente, ocorreu um fato inédito, que me deixou descontente – O jovem Alceu da Costa, conhecido por Rolinha”, aproveitando a madrugada, resolveu sair da linha subtraindo de outrem, duas saborosas galinhas. – Apanhando um saco plástico, que ali mesmo encontrou, o agente muito esperto, escondeu o que furtou, deixando o local do crime, da maneira como entrou. – O senhor Gabriel Osório, homem de muito tato, notando que havia sido, a vítima do grave ato, procurou a autoridade , para relatar-lhe o fato. – Ante a notícia do crime, a polícia diligente, tomou as dores de Osório, e formou seu contingente, – Um cabo e dois soldados, e quem sabe até um tenente. Assim é que o aparato da Polícia Militar, atendendo a ordem expressa, do Delegado titular, não pensou em outra coisa, senão em capturar. – E depois de algum trabalho, o larápio foi encontrado, estava no bar do Pedrinho”, quando foi capturado, – Não esboçou reação, sendo conduzido então, a frente do Delegado. Perguntado pelo furto que havia cometido, respondeu Alceu da Costa, bastante extrovertido, – Desde quando furto é crime neste Brasil de bandidos? Ante tão forte argumento, calou-se o delegado, mas por dever do seu cargo o flagrante foi lavrado, recolhendo à cadeia, aquele pobre coitado. – E hoje passado um mês, de ocorrida a prisão, chega-me às mãos o inquérito, que me parte o coração, solto ou deixo preso, esse mísero ladrão? – Soltá-lo é decisão, que a nossa lei refuta, pois todos sabem que a lei, é prá pobre, preto e puta…, Por isso peço a Deus, que norteie minha conduta. – É muito justa a lição, do pai destas Alterosas. não deve ficar na prisão, quem furtou duas penosas, se lá também não estão presos, pessoas bem mais charmosas, como das fraudes do governo que até hoje rola. – Afinal não é tão grave aquilo que Alceu fez pois nunca foi do governo nem seqüestrou o Martinez, E muito menos do gás, participou alguma vez. – Desta forma é que concedo a esse homem da simplória, com base no CPP, liberdade provisória, para que volte para casa e passe a viver na glória. – Se virar homem honesto, e sair dessa sua trilha, permaneça em Cachoeira ao lado de sua família, – Devendo, se, – ao contrário, – Mudar-se para Brasília. – Assinado: Juiz Ronaldo Tovani.