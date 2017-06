Novo Portal Ed. 1151

MUNICÍPIO QUE DÁ BRINDE NA DATA DE SEU ANIVERSÁRIO NÃO COMETE ILÍCITO

Se você acessar a internet, seja no campo dos fatos ou no campo jurídico, você vai conhecer vários Municípios brasileiros que distribuem, por sorteios, brindes diversificados ao povo na data do aniversário da cidade. Aqui em Santarém, uma ala do Governo capitaneada pelo Chefe do Gabinete, Erasmo Maia pretendia fazer o mesmo com brindes ofertados por terceiros empresários para ajuda aos comunitários pobres. Ocorre que outra ala entendeu que isso constitui uma eventual irregularidade, por isso penso que o projeto não vai vingar. Só pergunto: Onde está na lei, a irregularidade? Não estamos em ano eleitoral, não iriam vincular o brinde ao nome do Prefeito ou de qualquer outro político, os brindes não seriam comprados com dinheiro público. Portanto, o benefício seria para a população. Só para informar, várias outras cidades do Brasil fazem isto, não só no dia do aniversário, como também no Natal. Aliás, sempre no Natal, Santarém distribui brindes e nunca foi proibido. Ou seja, estão vendo obstáculo onde a lei não diz. Perde o povo!

UMA SÓRDIDA CAMPANHA DA IMPRENSA CONTRA TEMER

Estou convicto de que o Presidente Temer não o anjo ou o político vestido de honestidade impar, assim como sei que ele tem muitos e muitos erros e ações condenáveis antes e no exercício da Presidência. Todavia, não posso abraçar como verdade indiscutível a postura desses irmãos, Joesley e Wesley Batista, proprietários da JBS, que não passam de mafiosos e quadrilheiros que mamaram nas tetas do dinheiro público desde a época de Lula, quando sugaram o máximo o BNDES com o beneplácito do petista então Presidente, transformando uma pequena empresa num conglomerado bilionário e agora vir a público dizer na Revista Época que Temer é o maior dos quadrilheiros. Onde ficam o Lula, o Zé Dirceu, o Genuíno, o Palocci, a Dilma e tantos outros? O brasileiro não é burro a ponto de acreditar que tudo que esses delinquentes disseram é verdade. Não há santo nesses políticos de Brasília, mas descobrir um para cobrir outros, chega a ser chocante. Não sei qual a razão da TV Globo e seus outros seguimentos de mídiaestarem fazendo tanta carga contra Temer. Tem algo por trás de tudo.

GANHANDO PONTO: As novas regras para o trânsito brasileiro, aprovadas pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados a proposta que regulamenta a fiscalização de velocidade de veículos. O texto estabelece diretrizes como:sinalização obrigatória ao longo da rodovia sobre a presença de radar;indicação do limite de velocidade antes do local onde o radar está instalado; tolerância de 10% sobre o limite de velocidade para veículos leves;proibição do uso de radar móvel em vias urbanas ou trecho urbano de vias rurais. A proposta inclui as regras para fiscalização no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), atualmente estabelecidas em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Com as novas regras, quero ver policial de trânsito escondido detrás de árvores para flagrar excesso de velocidade!

PERDENDO PONTO: A Empresa Brasileira de Correios, que já não prestava realizando um péssimo serviço, e que agora piorou de vez. Mergulhados na maior crise financeira de sua história, os Correios deixam de oferecer um de seus principais produtos na segunda-feira (19/06): o e-Sedex. A decisão, anunciada em novembro do ano passado trouxe grande oposição tanto de quem utiliza o serviço quanto dos franqueados dos Correios, e seu fim, inicialmente previsto para o fim de 2016, teve de ser adiado após uma ação judicial.Segundo a Associação Brasileira de Franquias Postais, o e-Sedex responde por 30% do faturamento das lojas dos Correios e por isso há muitos franqueados preocupados que haja uma grande queda no faturamento a partir de agora. A extinção do produto deve prejudicar também o comércioeletrônico, já que o e-Sedex é um serviço exclusivo para esse setor.O fim de produto é mais uma das muitas ações dos Correios para tentar sanar as finanças da empresa. Em março, a empresa anunciou o fechamento de 250 unidades, em municípios com mais de 50.000 habitantes.

PONTUANDO:# Aniversário de Santarém – Muito boa a programação dos 356 anos de Santarém preparado pela equipe do Prefeito Nélio Aguiar e Secretaria de Cultura. Não se registra a inauguração de grandes obras, até porque em apenas 06 meses não há como se realizar obras de vulto. Todavia, a programação é bem diversificada e bem se encaixa nos objetivos da atual administração. Se alguns reclamam agora, seria bom esperar 2018, quando então, se não tivermos investimentos de projeção, aí sim, as críticas serão merecidas. # Operação tapa Buraco –Aos poucos o Secretário Daniel Simões vai, dentro das limitações orçamentárias, dando prosseguimento às atividades das operações “tapa buraco”, mormente quando o inverno já está dando os últimos adeus para recebermos o verão quente e propício às recuperações de ruas. Ainda não é muito o que foi feito, mas já se vislumbram sinais de que tudo vai melhorar. # A ROCAM continua combatendo a violência – Um oficial da PM me confessou que, apesar do bom trabalho da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), muito mais poderia ser feito se houvessem mais motos para o trabalho dos policiais na cidade, mesmo assim, já deu para notar que os assaltos diminuíram, e os realizados têm seus autores presos em pouco tempo. Tudo isso graças ao empenho da briosa Polícia Militar ao comando do diligente e capacitado, Tenente Coronel Maués. # Desprestigiando a segurança pública – Enquanto aqui no Pará a PM, mesmo com parcas verbas, ainda recebe certo apoio, no Rio e Janeiro o desleixo e o desprestígio dos policiais são patentes. Mais de um terço das viaturas dos batalhões da Polícia Militar daquele Estado estão paradas por falta de manutenção, de acordo com dados do Conselho Nacional do Ministério Público, obtidos com exclusividade pelo jornal o DIA. Os números foram coletados a partir de inspeções de promotores às 39 unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo daquele Estado em maio deste ano. De um total de 2.657 carros policiais, 990 encontram-se parados, à espera de manutenção. Ou seja, 37,2% da frota, o que compromete o policiamento adequado. Quanto descaso dos nossos políticos. # Apoio ao Prefeito Nélio – As forças de sustentação do Governo Municipal estão unidas em apoio ao Prefeito Nélio confiantes nas suas ações, nas suas intenções e propósitos. Sabem que, o momento político e econômico por que passa o País, não pode resultar em medidas de maiores vultos nas áreas da infraestrutura, da saúde e da educação, mas apenas manter o mais viável programa de gestão pública. Não se trata de inércia do gestor, tampouco de má vontade, a conjuntura do momento é que está dando as dificuldades do presente. Vamos aguardar dias melhores! # Respeito ao consumidor – A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou, no dia 7 de junho, o Projeto de Lei 5.715/16, que obriga as concessionárias de serviço público continuado – como prestadora de serviços telefonia celular e internet – que oferecem promoções ao consumidor a informar o fim da promoção com antecedência mínima de 30 dias. O objetivo do autor, deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB), é evitar que o consumidor seja pego de surpresa com o fim da tarifa promocional. A proposta prevê que o consumidor seja avisado do término da promoção pela fatura, que deve informar também o novo preço ou novas condições de cobrança do serviço. # Impostos: Pagando muito para ser roubado – O povo brasileiro paga uma elevada soma em impostos para não receber serviços de qualidades pelos nossos governantes. O minguado salário e as minguadas rendas têm parte dela surrupiada sob o manto de impostos para encher os cofres públicos para que os políticos possam praticar os maiores atos de corrupção com o que é nosso. Por isso mesmo já chegamos à marca de R$ 1 trilhão no painel do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que foi registrada às 8h de sexta-feira (16/06). O valor equivale ao total de impostos, taxas e contribuições pagos pela população brasileira desde o dia 1º de janeiro de 2017. No ano passado, o montante de R$ 1 trilhão foi alcançado em 5 de julho. O presidente da entidade, Alencar Burti, explica que a arrecadação aumenta quando há crescimento econômico e elevação de impostos. Brasileiro sofre para sustentar os corruptos! # Farra dos congressistas – Grande parte dos deputados e senadores de Brasília está usando a verba de custeio de seus gabinetes que deveria ser aplicada em ressarcimento de custos na atividade parlamentar, está sendo usada para campanha desses mesmos políticos, principalmente em gastos com fretamento de avião em campanha política. Vergonha! # Os novos cangaceiros do Nordeste – O número de Municípios cearenses que registrou ações contra banco já chega a 24, neste primeiro semestre de 2017, ou seja, mais da metade da quantidade total do ano passado, quando 42 cidades foram alvo. Este ano, 16 agências bancárias foram explodidas em 26 ações contra instituições financeiras. Após a série de atentados, as agências do Banco do Brasil de Madalena, de Pedra Branca, de Jaguaribara, de Pindoretama e de Itapiúna podem ser fechadas. O levantamento foi feito com dados do Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará (SEEB/CE).As estatísticas do SEEB/CE apontam mais duas ações conhecidas como “saidinha bancária” e dois ataques a carros-fortes. Do total de 30 ações criminosas relacionadas aos bancos, 26 foram em cidades do interior e quatro na capital cearense. Que absurdo! # O abraço vai para o povo de Santarém que comemora 356 anos de sua Pérola do Tapajós.