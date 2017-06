Santarém comemora 356 anos de fundação

Localizada na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, na região oeste do Pará, entre as metrópoles de Belém e Manaus, a Cidade de Santarém comemora nesta quinta-feira, 22 de junho, 356 anos de fundação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Região Metroplitana de Santarém (RMS), que inclui também as cidades de Belterra e Mojuí dos Campos, conta com cerca de 400 mil habitantes.

O potencial turístico de Santarém chama atenção de pessoas de vários países. Um dos pontos estratégicos da cidade é o Mirante do Tapajós. Neste local, moradores e turistas prestigiam o encontro das águas de dois gigantes: o Amazonas e o Tapajós.

Outro ponto turístico de Santarém, o balneário de Alter do Chão, considerado o “Caribe Brasileiro”, se localiza a 37 quilômetros da cidade, com acesso pela rodovia Everaldo Martins. Durante a viagem, que dura em torno de uma hora, os turistas podem ver a exuberância da Floresta Amazônica, além de vilarejos habitados por povos tradicionais da região. Os turistas também podem se deliciar com doces naturais feitos de frutos da região, como açaí, cupuaçú, taperebá, castanha do Pará, além da farinha de mandioca, tucupí, farinha de macaxeira, entre outros.

A cidade conta com grande infraestrutura de transportes, como o aeroporto internacional Maestro Wilson Fonseca, a rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163) e a rodovia estadual PA-370. Santarém se consolida como importante base do transporte fluvial da Amazônia. Segundo a Marinha do Brasil, diariamente mais de 9 mil embarcações chegam e saem do porto de Santarém, transportando cargas e passageiros.

Na orla de Santarém também se localiza o porto da multinacional norte-americana Cargill, de onde são exportados milhares de toneladas de grãos, principalmente soja, para vários continentes, como Europa e Ásia.

Além dos segmentos do turismo e transportes, no esporte Santarém conta com três times profissionais de futebol. São eles: São Francisco Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube e Tapajós Futebol Clube.

A cidade também é considerada um celeiro cultural contando com prédios históricos construídos na época da colonização portuguesa na Amazônia e, na área musical, tendo o Carimbó o principal ritmo da região.

Uma vasta programação está sendo realizado para comemorar essa data importante.

Fonte: RG 15/O Impacto