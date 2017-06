Santarém comemora 356 anos e Celpa faz balanço das ações no município

Em quatro anos, a empresa conseguiu diminuir consideravelmente a quantidade de horas que o santareno fica sem energia

No dia em que Santarém completa 356 anos de fundação, a Celpa faz um balanço das ações que foram realizadas e que puderam alavancar uma considerável melhoria nos serviços prestados à população da cidade. Um dos indicadores de maior destaque está relacionado à quantidade de horas que o santareno fica sem luz (DEC), cuja redução foi de 75%, em quatro anos (período em que a distribuidora passou a ser gerida por um novo grupo). Já em relação à quantidade de vezes que a Pérola do Tapajós ficou sem energia, a redução é de 55,9 %, também em quatro anos.

Esses bons resultados estão diretamente atrelados ao arrojado investimento que a concessionária vem fazendo em Santarém. Em pouco mais de quatro anos, já foram destinados mais de R$ 120 milhões em obras de expansão e melhoria do sistema. O Programa Luz Para Todos desenvolvido pelo governo federal em parceria com a Celpa, já realizou mais de 1.000 ligações nas áreas rurais Santarém. A expectativa é que até o final deste ano, os trabalhos continuem intensos e sejam ligados cada vez mais clientes. O programa de regularização de rede elétrica em áreas desassistidas já regularizou em 2017 mais de 500 ligações com previsão de até o final do ano regularizar mais de 1.000 ligações nessas áreas.

De acordo com o executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a concessionária trabalha para acompanhar o crescimento de Santarém. “A cidade tem o seu ritmo de desenvolvimento e temos que acompanhar todo esse movimento com ações que priorizem a melhoria de nossos serviços para a população de Santarém”, avalia Gilliard.

PROJETOS SOCIAIS – A empresa também investe em ações de Projetos como o Energia Social, onde já foi aplicado o montante de R$ 300 mil na reforma do prédio da SEARA – Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia, ocasião em que também foram entregues uma sala de informática toda estruturada e com computadores modernos; materiais para as atividades lúdicas e de lazer da Entidade, como playground novo e tatames, além de materiais para a facilitação do trabalho das docentes e coordenações, como: estantes para a biblioteca, arquivos gaveteiros, além da instalação de ventiladores nas áreas dos refeitórios das duas unidades de atendimento da SEARA.

Em vista do objetivo de reforçar suas ações junto a população, a empresa também tem focado na realização de fóruns nas comunidades, cujo principal intuito é ouvir as demandas dos cidadãos, para que as mesmas sejam submetidas a um tratamento adequado. São 35 ações mensal, incluindo palestras, blitz educativas, fóruns comunitários, atendimentos itinerantes, entre outros. Por ano, são 420 ações com a participação de no mínimo 30 pessoas, totalizando 12 mil e 600 pessoas atendidas. São com essas e outras ações que a Celpa comemora os 356 anos de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Nubya Pereira