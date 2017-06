Semcult anuncia mudanças no “Arraiá dos Pauxis” que terá três datas de realização

Os dias 23 e 24 de junho serão destinados para apresentação das escolas e grupos folclóricos. Concurso de quadrilhas juninas será no dia 7 de julho.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secumt), divulgou a programação do “Arraiá dos Pauxis” 2017. O maior evento junino de Óbidos, no oeste do Pará, sofreu alterações na sua programação, mas não perderá a sua tradicional essência de valorizar as manifestações culturais típicas do período realizadas por alunos das escolas da rede municipal e por grupos folclóricos.

O secretário Luiz Carlos Gama Queiroz, confirmou a realização do evento em três datas distintas. Os dias 23 e 24 de junho será destinado para as apresentações dos grupos de danças das escolas da rede municipal das zonas urbana e rural.

Nos dois primeiros dias do “arraiá”, 20 apresentações de 15 escolas, passarão pela Praça da Cultura, local onde tradicionalmente o evento é realizado. “Esse ano, visando até mesmo a valorização dos trabalhos desenvolvidos dentro das escolas, nos destinamos os dias 23 e 24 de junho para a participação dessas apresentações e de outros grupos folclóricos da cidade, que trarão para a arena de apresentações, manifestações diversas, típicas do período junino”, explicou Luiz Carlos, secretário de cultura e turismo.

Concurso de quadrilhas juninas

Outra mudança do evento é a data de realização do concurso de quadrilhas juninas. Devido a solicitação da coordenação dos grupos que participarão da disputa, o concurso foi transferido para o dia 7 de julho, sexta-feira.

Além da mudança da data, outra novidade é o valor da premiação que em 2017 será de 3 mil reais para o vencedor. No entanto, as agremiações não receberão a ajuda financeira como ocorreu nos anos anteriores. “Essa foi uma questão discutida e aceita pelas coordenações das quadrilhas juninas. A situação financeira do município ainda está em fase de recuperação, e assim como ocorreu no carnaval, estamos diminuindo os custos dos nossos eventos. Ainda assim, garantiremos um evento de qualidade, com a estrutura necessária e um número maior de atrações nos três dias de arraiá dos pauxis”, ressaltou Luiz.

Estão confirmados para o concurso a participação de quatro grupos: Explosão Obidense, Coração Junino, Brincando de São João, e a quadrilha Xique Xique do Distrito do Flexal. O corpo de jurados continuará sendo de fora da cidade para manter a imparcialidade e a transparência do concurso.

CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEBATE O FORTALECIMENTO DO SUAS EM ÓBIDOS

A 10ª edição do evento realizado pelo Conselho Municipal, reunirá durante dois dias dezenas de representes de entidades ligadas ao setor, para discutir e aprovar o plano decenal de assistência social.

A “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, é o tema central da X Conferência Municipal de Assistência Social, que foi aberta oficialmente na noite de terça-feira (20), no ginásio da Escola Municipal Dom Floriano, no bairro Cidade Nova, em Óbidos, oeste do Pará.

O evento que durante dois dias discutirá e avaliará o Sistema Único de Assistência Social (Suas), no contexto do Pacto Federativo, definirá prioridades para a execução do Plano Decenal da Assistência Social 2016/ 2026. A conferência conta com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

Durante a programação serão realizadas discussões voltas para os temas propostos por quatro eixos temáticos: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; Gestão democrática e controle social: lugar da sociedade civil no SUAS; Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; e a Legislação como instrumento para a gestão de compromissos e co-reponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

Após a cerimônia de abertura que contou coma presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e de entidades ligadas à assistência social, os conferencistas acompanharam a Conferência Magna com o tema: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, ministrada pela assistente social Lucineli da Silva Costa, coordenadora das ações em consonância com as diretrizes do Suas.

“Esse é o momento de nós discutimos a melhoria dos nossos serviços em conjunto com a na nossa sociedade. Só assim poderemos ter a exata noção das melhorias necessárias, e de como deveremos trabalhar para levar o Suas para todos que precisam”, enfatizou Izalina Alves, secretária de desenvolvimento social.

O prefeito Chico Alfaia, ressaltou a união de esforços entre os poderes, entidades organizadas e sociedade, para humanizar e ampliar a oferta dos serviços oferecidos pela rede municipal de assistência. “Este não pode ser só um momento de discussão, mas de união de todos aqui para que possamos humanizar e qualificar cada vez mais a nossa assistência. Não temos dúvidas que esse é o caminho a ser trilhado para que possamos avançar nesse setor nos próximos anos”, disse Alfaia.

Durante a quarta-feira (22) foram realizados discussões dos encaminhamentos, debates entre os grupos de trabalho sobre os subtemas, elaboração de propostas, aprovação e eleição dos delegados que representarão o município na XI Conferência Estadual que será realizada em Belém.

