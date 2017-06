Serviços na Rodovia Everaldo Martins são atendidos pela ALEPA

Em conversa com o parlamentar na noite em comemoração pelos 356 anos de Santarém, o presidente Márcio Miranda confirmou a execução da obra na Rodovia Everaldo Martins (PA- 457). “Desde já eu agradeço o Presidente pelo atendimento ao nosso requerimento, que busca trazer melhorias a população do eixo forte e também aos nossos turistas que utilizam a rodovia para chegar em nossas praias”, parabenizou Alaércio. A obra se deu a partir do requerimento 309/2017, de autoria do vereador Alaércio DrogaMil, que após conhecer e receber as demandas da região do Eixo Forte solicitou empenho e serviços para toda a extensão da Rodovia Everaldo Martins.

Em março deste ano, Alaércio DrogaMil esteve fazendo uma visita in loco para ouvir e receber as demandas dos comunitários que utilizam a via, “essa visita serviu para pautarmos as demandas desses comunitários do eixo forte e poder pedir o auxílio através do requerimento ao governo do estado para a execução dessas obras na rodovia”, relatou o vereador.

O requerimento solicitava a construção de uma ciclo faixa em toda a extensão da Rodovia, que liga Santarém à Alter do Chão. A obra tem um investimento de 10 milhões de reais. Márcio Miranda informou que além dos serviços da ciclo faixa, a rodovia passará por procedimentos de recuperação e duplicação. “Nós deputados estaduais conversamos com o governador e aprovamos mais de 1,2 bilhões em novas arrecadações para todo o estado. Entre essas obras estão os serviços na Rodovia Everaldo Martins, ela é uma pista estreita, sem ciclo faixas e escura, por isso dialogamos com o governo e indicamos essa obra”, disse o Presidente da Alepa.

Após a conclusão nos serviços da Rodovia, Santarém que é vista como polo turístico do estado poderá receber seus visitantes com mais segurança. “A criação da ciclo faixa e as demais obras, só vem trazer maior qualidade de vida e segurança aos munícipes e aos visitantes, que utilizam a rodovia. Vejo essa obra como benéfica para todos e agradeço o empenho dos deputados, em especial ao Presidente Márcio Miranda pela obra”, finalizou Alaércio.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo-