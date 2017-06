“Não vamos aceitar oportunistas com projetos eleitoreiros!”, diz Fórum das Entidades de Itaituba

O Fórum das Entidades de Itaituba não reconhece a legitimidade de nenhuma reunião organizada pelo suposto representante do Governo do Estado sem a participação das Entidades que representam O POVO Itaitubense.

Repudiamos veementemente essa reunião imposta sem consultar as Associações.

Entendemos que um debate sólido e saudável em benefício do desenvolvimento de Itaituba só pode acontecer em união com as Entidades e não imposto sem consulta prévia.

Dessa forma o suposto representante do Governo do Estado demonstra que o diálogo é impossível com ele. Falta respeito e consideração pelo Fórum das Entidades e pelo povo de Itaituba.

Chega de tentar fazer o povo de Itaituba de bobos!

Não vamos aceitar oportunistas com projetos eleitoreiros!

Queremos conversar com pessoas respeitosas e responsáveis!

Povo de Itaituba vamos a luta!!!!

O desenvolvimento é nosso!

Eles não podem nos enganar!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES