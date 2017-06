OAB de Itaituba apoia Fórum e repudia Olavo das Neves

Advogada Cristina Bueno disse que uma pessoa desse porte não pode representar o governo do Estado.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Itaituba, que tem como presidente a advogada Cristina Bueno, informou à nossa reportagem que está apoiando juridicamente o Fórum das Entidades de Itaituba e repudia veementemente as atitudes do presidente da Codec, Olavo das Neves, que não quer o desenvolvimento de Itaituba e cancelou sua presença na reunião que iria acontecer na segunda-feira, dia 26, para tratar sobre vários assuntos. Bem como Olavo das Neves postou na rede social que seria do jeito que ele determinasse.

Dra. Cristina Bueno informou que não é assim. “Ele (Olavo das Neves) é um simples representante do Estado e não tem poder para tratar a população de Itaituba dessa maneira. Nós repudiamos essa atitude dele. A Subseção da OAB está apoiando juridicamente o Fórum das Entidades”, disse Dra. Cristina Bueno.

“O que chamou atenção foi a forma desrespeitosa como o presidente da Codec tratou as pessoas, agredindo com palavras baixas os membros do fórum. Não vamos deixar isso passar despercebido. Uma pessoa desse porte não pode representar o governo do Estado. Não podemos acatar esse desrespeito e vamos exigir que o governo reúna em Itaituba, mas que tenha como representante outra pessoa, pois Olavo das Neves não será bem vindo”, disse a presidente da Subseção da OAB de Itaituba, à nossa reportagem.

Fonte: RG 15/O Impacto