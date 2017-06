Vitrine Social – Style News

Elegante e belo acontecimento

O nobre salão do Centro Recreativo, local da cerimônia e recepção, do enlace matrimonial de Albanei Pereira Rocha, filha de Ana Alice, Dora e Antonio Rocha, e Adriano Alvarenga Oliveira, filho de Maria Luísa e Nestor Oliveira, incluiu-se como bonito e elegante acontecimento. O ambiente revestiu-se de exuberância e beleza com decoração em flores naturais, numa criação de Rama, dando ao lugar a performance de um visual de muito bom gosto.

Albanei, uma noiva bonita e elegante, ostentou um belíssimo traje nupcial, com grife de Ellis Verline, de Belém. A cerimônia religiosa foi oficializada pelo padre Armstrong e a civil, pelo juiz Gabriel Veloso. A música da cerimônia religiosa foi de Tinho Fonseca, acompanhada da Orquestra Wilson Fonseca. Dj Móbile e Waltinho Matos & banda deram o tom dançante da festa. O buffet foi do Coma Bem. Docinhos de Fátima Fonseca, Doce Empório, Target e Mimos da bela. O cerimonial de Kátia Matos. O registro fotográfico de Emerson Campos. Os noivos juntamente com seus pais foram íntegros em todos os fatores do acontecimento que concernem a lhaneza de bem receber, fazendo que este elegante evento se adjetivasse como um dos melhores já vistos em Santarém Social. Os noivos viajaram em lua de mel para o Nordeste.

** Por: Jorge Serique