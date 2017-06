Em Belém, noite de sábado registra 5 mortes

A noite de sábado (24) foi violenta na Região Metropolitana de Belém. Pelo menos cinco assassinatos foram registrados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) desde às 18h.

No bairro do Castanheira, em Ananindeua, os crimes tiveramcaracterísticas semelhantes. Homens em um carro prataexecutaram as vítimas em ruas diferentes.

No 40 Horas, também em Ananindeua, uma travesti foi morta a tiros dentro de casa.

Também houve registro de um assassinato no bairro do Decouville, em Marituba, e no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, outro.

Fonte: Dol