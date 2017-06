Celpa reforça apoio ao Meio Ambiente durante ações promovidas em Santarém

Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, foram desenvolvidas várias programações durante todo o mês de junho, envolvendo os colaboradores e parceiros

Em comemoração ao dia do meio ambiente, desde o dia 5 de junho, uma série de atividades foi desenvolvida pela Celpa, com apoio de empresas parceiras, em Santarém. A programação teve início com um intercâmbio entre a Celpa e a Cargill, na qual, por meio de palestra, proferida pela bióloga da Celpa, Larisse Pires, os funcionários da Cargill conheceram a política ambiental da concessionária de energia, sendo também apresentada a estrutura funcional da empresa que hoje emprega 450 trabalhadores no município, demonstrando o foco de ambas as empresas na gestão ambiental de seus processos.

A distribuição de mudas de espécies frutíferas para os funcionários da Celpa foi outra ação que a área de Meio Ambiente desenvolveu durante a semana de Meio Ambiente, visando contribuir no processo de arborização da cidade. Os contemplados escolheram pontos diversos para fazer o plantio, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará -EMATER. Seguindo a política ambiental, houve também plantio de mudas de espécies frutíferas no parque da cidade, por equipes da empresa CGB/Energia. Todo o plantio foi acompanhado e orientado por técnicos da Prefeitura.

Para Larisse, além de ser um instrumento de desenvolvimento urbano, a arborização permite melhorar a qualidade de vida de toda população do município. “Nossa ideia é continuar envolvendo nossos colaboradores nesse tipo de ação, pois sabemos que tudo que está no meio ambiente reflete em nossas vidas, então precisamos cuidar, de forma muito especial. O meio ambiente agradece e a gente também!” finalizou.

Fonte: RG 15/O Impacto e Núbya pereira