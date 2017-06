Deputado entrega cheque de 40 mil para a realização da 11ª Copa Ouro em Itaituba

Na noite de sexta-feira, 23 de junho, o deputado Estadual Hilton Aguiar participou da solenidade de entrega de um cheque no valor de 40 mil reais para ajudar na realização da 11ª Edição da Copa Ouro de Futsal em Itaituba.

A solenidade aconteceu nas dependências do Ginásio Municipal, na sala da diretoria de esporte. Esteve presente na solenidade, o prefeito Valmir Clímaco; deputado estadual Hilton Aguiar; deputado federal Chapadinha; vereadores Antônia e Diego Mota; diretor de esporte Francimar Uchoa (Miúdo) e representantes das equipes que irão participar da Copa Ouro deste ano.

Em várias edições da Copa Ouro que por 10 anos foi realizada pela TV Tapajoara, o deputado Hilton Aguiar deu sua parcela de contribuição para a realização do maior evento esportivo do Município, e para esse não será diferente. Na oportunidade, Hilton Aguiar se comprometeu ajudar a Copa já do ano que vem com um recurso maior. Disse também estar feliz por ajudar o esporte em Itaituba.

Os representantes das equipes que irão participar da Copa Ouro agradeceram a contribuição do deputado Hilton Aguiar. O prefeito Valmir Clímaco disse que está otimista com a realização da Copa desse ano, que será pela Prefeitura em parceria com os times.

Fonte: RG 15/O Impacto e Junior Ribeiro