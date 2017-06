Deputado participa da entrega de Terminal à população santarena

O Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros foi entregue na quinta-feira, 22 de junho, por ocasião do aniversário de Santarém. O espaço está localizado ao lado da antiga Tecejuta, no bairro Prainha.

Na ocasião o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Valter Casemiro, falou da importância do local, principalmente para o povo ribeirinho e dos municípios vizinhos que necessitavam de uma obra de qualidade e de segurança. O diretor destacou o apoio do deputado Chapadinha para que a obra saísse do papel e a população, enfim, pudesse ter um sonho realizado.

Durante pronunciamento, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, entregou um chegue no valor de R$ 71.743.007,28. A verba será utilizada na recuperação e ampliação de 1.640 metros de cais de arrimo, que compõem a nova etapa do projeto orla de Santarém. Helder aproveitou para ratificar o esforço do deputado Chapadinha, que foi decisivo para a liberação do recurso.

O deputado tem sido incansável na luta pelo desenvolvimento da região do Tapajós.

Para o deputado Chapadinha, poder participar de um evento é uma resposta ao compromisso que assumiu durante campanha.

O parlamentar que já liberou mais de 22 milhões de reais para Santarém, por meio de emendas parlamentares e parcerias com os governos estadual e federal, ressaltou a honra que está tendo de poder contribuir para que a população tenha mais qualidade de vida.

