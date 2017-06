Margarida Kunsch profere palestra sobre comunicação pública em Santarém

No dia 7 de julho, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) promove a palestra “Comunicação Pública para sustentabilidade e as conexões entre o poder público, sociedade civil e organizações”, a ser proferida pela professora e pesquisadora Margarida Kunsch. O evento ocorrerá às 19h no miniauditório HA1 da Unidade Rondon.

A participação é aberta a estudantes e profissionais da comunicação, mas as vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e realizadas através de formulário na página https://goo.gl/forms/NITPrhUH6tJVr4Jf1. Aos participantes, serão emitidos certificados com carga horária de 3 horas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa