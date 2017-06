Pró-Saúde abre vagas para cinco cargos em Santarém

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para cinco cargos no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém. Todos os cargos possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD), exceto de jovem aprendiz.

Cargo: jovem aprendiz

Atividade: realizar tarefas e rotinas administrativas, digitação de relatórios e formulários; realizar atendimento, checar documentação e prestar informações aos usuários; jovens entre 18 a 21 anos.

Requisito: ensino médio completo ou cursando.

Experiência: não há exigência.

Horário: 100h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: agente de portaria

Atividades: controlar o acesso de usuários, visitantes, acompanhantes e colaboradores; controlar o acesso de veículos; orientar usuários, visitantes e acompanhantes.

Requisito: desejável possuir curso de formação de vigilantes.

Experiência: na área de vigilância ou portaria.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: auxiliar administrativo (somente PCD)

Atividade: realizar controle de informações em planilhas e sistemas; arquivo de documentos; atendimento interno.

Requisito: ensino médio completo.

Experiência: rotinas administrativas e conhecimento em informática.

Horário: 220h mensais

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: farmacêutico bioquímico

Atividades: garantir o cumprimento dos requisitos legais existentes para o serviço; supervisão das atividades desenvolvidas pelos técnicos do setor; controle de qualidade interno e externo; controle de estoque de reagentes, bem como a validade dos mesmos; solicitação e recebimento junto ao Hemopa dos hemocomponentes; desprezar bolsas, amostras de pacientes e reagentes vencidos, de acordo com o programa de gerenciamento de resíduos; coletar dados estatísticos das atividades pré-transfusionais; manter atualizados e aplicados os instrumentos normativos do setor.

Requisito: ensino superior completo em Farmácia e conselho ativo. Especialização em Bioquímica ou Análises Clínicas.

Experiência: necessário experiência em Análises Clínicas.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: fisioterapeuta

Atividade: realizar tratamento fisioterapêutico de acordo com protocolos estabelecidos pelo serviço, conhecimento técnico e tratamento específico a cada patologia; elaborar relatórios mensais, abrangendo o número de usuários atendidos e tipos de atendimentos.

Requisito: ensino superior completo em Fisioterapia e conselho ativo.

Experiência: desejável experiência em atendimentos hospitalares na parte de UTI.

Horário: 150h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/trabalheconosco

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) atende casos de média e alta complexidades e presta serviço 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No Norte do País, o hospital avança em serviços de saúde, com a implantação de programas de transplantes renais, cirurgias cardíacas e bariátricas e a consolidação do tratamento oncológico. A unidade atende a uma população estimada em mais de 1,1 milhão de pessoas residentes em 20 municípios do oeste do Pará.

No Norte do Brasil, foi o primeiro hospital público a obter o certificado máximo de qualidade, a ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedido mediante o cumprimento das melhores práticas hospitalares e de qualidade assistencial. O HRBA também se tornou o primeiro hospital público do Brasil a obter o selo ”Materiality Disclosures”, emitido pela Global Reporting Initiative (GRI).

Fonte: Agência Pará