São Francisco e São Raimundo se classificam para 2ª fase

Times santarenos decidem a vaga na 3ª fase longe de casa.

Os dois representantes do Pará no Campeonato Brasileiro da Série D, São Raimundo e São Francisco estão classificados para a próxima fase da competição, após a última rodada disputada neste domingo (25).

Jogando no Tocantins, o Pantera acabou sendo derrotado por 3 a 1 para o time do Gurupi-TO. O gol do time santareno foi marcado por Dedeco e com o resultado, o time se garante na 2ª posição da chave na competição, com 11 pontos.

Enquanto isso, em Santarém, o São Francisco enfrentou o Gênus-RO e venceu a partida por 3 a 2. Coube ao zagueiro Roberto, o gol da vitória e da classificação do time para a próxima fase.

Na próxima fase, o Pantera enfrenta o Atlético-AC e o Leão terá pela frente, o Santos-AP, com os dois times paraenses decidindo a classificação fora de casa.

As datas programadas da 2ª fase da Série D são 2 e 9 de julho.

(Diego Beckman/DOL)