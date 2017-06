Secretaria de Saúde garante doses da vacina contra o HPV em Óbidos

Com a ampliação do público alvo anunciado pelo Ministério da Saúde, Secreta de Saúde reforçou as doses nos postos de saúde da cidade.

O Ministério da Saúde (MS) anunciou na semana passada a ampliação da oferta de vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) para meninos de 11 a 15 anos incompletos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). A medida tem o objetivo de aumentar a cobertura da vacina em adolescentes do sexo masculino. Atualmente, a vacina contra a doença já é disponibilizada em meninos de 12 e 13 anos. Até 2016, o foco da campanha eram apenas as meninas.

Com a medida, o MS fortalece as ações de saúde na população masculina e possibilita a prevenção da ocorrência dos cânceres de pênis, anus, orofaringe e verrugas genitais. A vacinação dos meninos contribui ainda para o aumento da proteção nas meninas, impactando nas próximas décadas o perfil epidemiológico das infecções atribuíveis ao HPV em ambos os sexos.

Em Óbidos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já disponibilizou as doses da vacina nas Unidades Básicas de Saúde da cidade, e os usuários inclusos na nova faixa etária de idade, podem procurar as unidades.

“A gente hoje disponibiliza os imunobiológicos em toda a rede da atenção básica de saúde do município, e essas faixas etárias divulgadas pelo ministério da saúde podem procurar nossas unidades para tomar a dose da vacina contra o HPV. Os usuário devem ficar atendo aos dias de vacinação nos postos, já que cada unidade tem a sua programação”, disse o coordenador da vigilância epidemiológica, Moisés Portela.

A vacinação contra o HPV também fará parte do grupo de vacinas a serem oferecidas na campanha de multivacinação, que ocorrerá no período de 11 a 22 de setembro. O Dia D da campanha de vacinação será dia 16 de setembro.

Primeira dose

Os adolescentes do sexo masculino que iniciarão a primeira dose da vacina HPV aos 14 anos, a segunda dose deverá ser administrada com um intervalo mínimo de seis meses e no máximo de até 12 meses.

Meninos e meninas devem tomar duas doses da vacina de HPV, com intervalo de seis meses entre elas. No caso de pessoas com HIV, a faixa etária é mais ampla, de 9 a 26 anos, e o esquema vacinal é de três doses.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO