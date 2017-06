22ª edição da EXPOFAO em Óbidos cria oportunidades para impulsionar a economia do setor

Feira considerada uma das mais importantes do Baixo Amazonas, terá uma semana de duração e programação diversificada.

Em Óbidos, no oeste do Pará, a tradicional cavalgada abriu no domingo (25), a semana de eventos da Exposição Feira Agropecuária de Óbidos – Expofao, que em 2017 completa 22 anos. Cavaleiros e amazonas percorreram as principais ruas da cidade convidando a população para o evento que será realizado no período de 25 de junho a 2 de julho no parque de exposições da cidade, localizado no bairro Perpétuo Socorro.

A abertura oficial da feira aconteceu no salão de festas do parque de exposições, durante cerimônia que contou com a presença do presidente do Sindicato Rural de Óbidos, Giovanni Giordano, de pecuaristas do município, e dos prefeitos Chico Alfaia (Óbidos), e Ludugero Tavares (Óriximiná), além de secretários dos dois municípios.

Em seu pronunciamento, o prefeito Alfaia destacou o potencial da feira, que é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento do setor primário no município.

“A feira representa um grande desenvolvimento para o setor, um dos responsáveis pelo sustento de boa parte da economia do nosso município. É impensável um município não se preocupar com o seu setor primário, e Óbidos está trilhando esse caminho. Eu acredito no potencial desse segmento, e vejo com bons olhos o incentivo para a agropecuária, que nos dará condições de rapidamente sair da crise em que estamos”, disse.

Reconhecida como uma das feiras mais importantes da região, a Expofao ao longo de mais de duas décadas é a porta de entrada para grandes investimentos no setor agropecuário no município de Óbidos.

“São eventos como esse que fazem a nossa região crescer. A feira de Óbidos e as demais feiras do oeste do Pará são fundamentais para a nossa economia, para que os governos estadual e federal nos vejam como potências econômicas. Nossa expectativa é que a Expofao deixe efeitos positivos para a economia dos obidenses e do Baixo Amazonas”, ressaltou o prefeito de Oriximiná e presidente da Associação dos Municípios da Calha Norte, Ludugero Tavares.

Durante a semana do evento, a Expofao promete aquecer o mercado do agronegócio na região, com a realização de leilões, e vendas de gado de elite oriundos dos melhores rebanhos do Baixo Amazonas. Na programação constam ainda a realização de rodeios, provas de laço, festas com atrações regionais, escolha da rainha da feira, e a corrida de velocidade com cavalos de elite, que marca o encerramento do evento.

“Temos vários atrativos durante a feira e algumas boas oportunidades de negócio para os nosso pecuaristas. No geral, acreditamos que a feira deva render aproximadamente 300 mil em negócios, o que pode até parecer pouco para os eventos de grande porte que existem Brasil a fora, mas que para a nossa realidade é muito bem-vindo. Nossas expectativas estão baseadas no melhoramento genético do rebanho local e na forma inovadora como os criadores vem melhorando os seus rebanhos”, disse Giovanni Giordano, presidente do Sindicato Rural.

EMPRESA AMARAL NAVEGAÇÃO INAUGURA O FERRY BOAT PRINCESA DE ÓBIDOS

Cerimônia realizada no fim da tarde de domingo (25), marcou o início da operação da embarcação no trecho entre Óbidos e Santarém.

A indústria naval obidense apresentou para a população o mais novo empreendimento do setor de transporte de cargas e passageiros, o ferry boat Princesa de Óbidos que atuará no trecho entre Óbidos e Santarém, de propriedade da empresa Amaral Navegação.

A inauguração da moderna e confortável embarcação foi realizada na tarde de domingo (25), no porto da cidade, com a presença dos proprietários do empreendimento, de representantes de diversas entidades da sociedade civil organizada, e do prefeito Chico Alfaia.

Uma Santa Missa rezada nas dependências o ferry boat abriu o evento inaugural, seguido de uma cerimônia formal com as autoridades presentes.

A Princesa de Óbidos é uma embarcação genuinamente obidense, projetada e construída em Óbidos ao longo dos últimos 22 meses, em uma empresa particular localizada às margens do lago Pauxis, no bairro Cidade Nova.

Com capacidade para 610 passageiros, o ferry boat pode transportar 16 automóveis, 25 motocicletas, e oferta dois convés para o transporte de passageiros acomodados em redes, e confortáveis suítes climatizadas com serviço de bordo. Além disso, possui sistema de navegação de última geração, câmara frigorífica, monitoramento por câmera de segurança, serviço de bar, refeitório e área de lazer.

“Hoje nós entregamos a população obidense uma embarcação moderna e acima de tudo confortável. A realização desse projeto foi árdua, exigiu paciência e dedicação da nossa empresa. Hoje também, eu e minha família realizamos um sonho, sonho esse que nós acreditamos ser também da população obidense, por tanto, fica o nosso agradecimento a cada um dos nossos incentivadores que nos ajudaram a chegar até aqui”, lembrou o proprietário do ferry boat, Reginaldo Amoedo do Amaral.

Em seu pronunciamento, o prefeito Chico Alfaia ressaltou a coragem e determinação do empresário Reginaldo Amaral e de sua família, que apostaram no conforto e modernidade de seu empreendimento para transportar os obidenses que viajam no trecho entre Óbidos e Santarém.

“Todos nós estamos orgulhosos e felizes com esse empreendimento, o empresário Reginaldo Amaral na verdade se colocada à disposição da nossa população, ofertando um serviço de excelente qualidade, elevando não só o conceito da sua empresa, mas a forma de se transportar passageiros na região amazônica”, disse.

Após o evento de inauguração, os convidados participaram de um coquetel. Poucas horas após de ser apresentada à população, a embarcação realizou a sua primeira viagem. Pontualmente às 22h da noite de domingo, a Princesa de Óbidos desatracou do porto obidense rumo à Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO