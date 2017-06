Ação de saúde vai atender pacientes que aguardavam agendamento de consultas

Mutirão será realizado na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Clara, na Av; São Sebastião, em frente à antiga Telemar

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promove, às 8h, desta terça-feira (27), na Unidade Básica de Saúde-UBS/Santa Clara e Casa do Idoso, um mutirão de especialidades para usuários que estavam aguardando por agendamento de consultas.

A ação que faz parte da programação do aniversário de 356 anos de Santarém e tem como objetivo atender as demandas reprimidas das unidades de saúde, e assim, diminuir o tempo de espera dos pacientes.

Serão disponibilizadas as seguintes especialidades: ortopedia, ginecologia, pediatria, cardiologia, geriatria, endocrinologia, pneumologia, dermatologia, urologia, psicólogo, nutricionista e infectologia.

A Unidade Básica de Saúde do Santa Clara está localizada na avenida São Sebastião, entre Silvino Pinto e Barão do Rio Branco, próximo a antiga Telemar.

CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS INICIA NESTA TERÇA-FEIRA

A Prefeitura de Santarém, por meio do setor de Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promove nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho um curso de manipulação de alimentos.

A intenção é capacitar e conscientizar os manipuladores sobre os riscos de contaminações por meio da manipulação de alimentos, baseado na Resolução da Diretoria Colegiada-RDC, N 216 “Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação”.

A primeira turma inicia nesta terça-feira (27), de 8h às 12h e de 14h às 18h. O curso acontece no auditório da Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa), na Avenida Moaçara, bairro Floresta.

