Alter do Chão está em festa para inauguração do CEMEI Professora Marilda Vasconcelos Soares Borari

Está tudo pronto na Vila de Alter do Chão para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Indígena Professora Marilda Vasconcelos Soares, que será realizada nesta terça-feira (27), a partir das 17h, como parte da programação de aniversário de 356 anos do município de Santarém.

A obra executada pela Construtora Chaves Miranda LTDA com recursos do governo federal e contrapartida da Prefeitura de Santarém, é uma creche tipo C, projeto padrão FNDE. Tem fundação e estrutura em concreto armado, laje pré-moldada, coberta com estrutura em madeira e telha de barro, contemplando os seguintes ambientes: bloco administrativo, bloco de serviço, que abriga também a Sala Multiuso/Informática, dois blocos pedagógicos com quatro salas pedagógicas, pátio coberto, refeitório e playground.

Localizado na Rua Argentino Sardinha, esquina com 13 de Maio, s/n°- Vila de Alter do Chão, o Cemei atenderá crianças de 2 a 4 anos.

A vila preparou uma grande festa com apresentações culturais, como a Vaca Lusa, para a tarde desta terça-feira.

Sobre a homenageada

Marilda Vasconcelos Soares atuou por muitos anos como professora, em Alter do Chão. Também assumiu vários cargos na comunidade e principalmente no conselho comunitário da vila. Com 36 anos de trabalho na educação, deu entrada na aposentadoria, ainda assim, continuou na atividade que amava fazer por mais 5 anos, dedicando então 41 anos de trabalho à educação, com muito amor. Por muitos anos, acolheu em sua residência, jovens que vinham de outras comunidades para estudar na vila de Alter do Chão.

Marilda faleceu aos 78 anos, mas seu legado permanece vivo.

PREFEITURA ENTREGA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ÁREA VERDE NESTA TERÇA

A Prefeitura de Santarém, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), inaugura nesta terça-feira (27) a iluminação do campo de futebol do bairro Área Verde. A solenidade inicia às 19h, no próprio campo, localizado na Avenida Marcílio Dias, esquina com 21 de abril.

O campo recebeu o nome de Campo Esportivo Mineirão, em homenagem a um morador do bairro que doou o terreno para a prática de esporte e lazer. O espaço mede 90 metros de comprimento por 64 de largura.

O investimento na iluminação foi de R$ R$ 58.454,36, recursos municipais. A obra foi executada pela empresa Endicon e setor de iluminação pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS