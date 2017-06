HRBA promove o primeiro seminário regional voltado para a segurança do paciente

Como forma de trabalhar a cultura do cuidado seguro com a sociedade do Oeste paraense, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) vai realizar, quarta, 28, e quinta-feira, 29/6, o ”I Seminário de Segurança do Paciente do Baixo Amazonas”. Este será o primeiro evento dedicado ao tema na região. Profissionais de saúde de toda a região vão participar.

No Brasil, a segurança do paciente tem ganhado mais atenção a cada ano. Segundo o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), 10% dos pacientes internados no País sofrem incidentes causados por falhas no processo de assistência. Isso representa o universo de mais de 1,7 milhão de pacientes por ano, com 220 mil mortes causadas por esses eventos adversos.

O Hospital Regional de Santarém, por possuir a máxima certificação nacional (ONA 3), já tem processos de segurança consolidados, mas sempre trabalha para atualizar e aperfeiçoar os cuidados dispensados aos usuários. A unidade é gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O evento conta com o apoio do “Projeto Paciente Seguro” e do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes).

Informações e inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Diretoria de Ensino e Pesquisa do HRBA, por e-mail (ensinoepesquisa@hrbaprosaude.org.br) ou por telefone (93 2101 0700 – ramal 755). O evento será realizado no auditório do Iespes.

Programação

28/6

8h30 – Abertura

9h – “O Hospital Regional do Baixo Amazonas e a cultura do cuidado seguro”

Palestrante: Hebert Moreschi – diretor-geral do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)

10h – Coffee break

10h30 – “RDC 36: a importância do Núcleo de Segurança do Paciente nas instituições de saúde”

Palestrante: João Lucena, médico e coordenador do Programa Farol

12h – Intervalo

14h – “Gestão de riscos na saúde”

Palestrante: Luciane de Falchi – consultora corporativa e coordenadora do NQSP na Pró-Saúde

15h – “Metas de Segurança do Paciente”

Palestrante: Cyntia Patrícia Maia Duarte – enfermeira do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (HRBA)

Palestrante: Veruska Amorim Ramalheiro – assessora do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (HRBA)

16h – Coffee break

16h30 – “Segurança medicamentosa”

Palestrante: Daniela Cristina dos Santos – farmacêutica do Projeto Paciente Seguro / Hospital Moinhos de Vento

29/6

8h30 – “Governança clínica”

Palestrante: Fernando Mallet Soares Paragó – médico responsável do NQSP Central – Pró-Saúde

10h – Coffee break

10h30 – “Ferramentas para a implantação do cuidado seguro”

Palestrante: Elenara Ribas – médica e líder do Projeto Paciente Seguro / Hospital Moinhos de Vento

12h – Intervalo

14h – “Acreditação nos serviços de saúde”

Palestrante: Péricles Góes da Cruz – médico e gerente de Relações Institucionais da Organização Nacional de Acreditação (ONA)

15h30 – “Equipe consciente… paciente seguro”

Palestrante: Wagner Valença, administrador, consultor na área de desenvolvimento profissional e autor de artigos ligados ao desenvolvimento pessoal e gestão

17h – Mesa-redonda multiprofissional: “Envolvimento multiprofissional para a eficácia do cuidado seguro”

Participantes: médica Elenara Ribas; médico Fernando Paragó; enfermeira Daniella Mengon; farmacêutica Daniela Cristina e administrador Diego Berenstein.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira