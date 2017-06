Parque da Cidade completa nove anos

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) realizará nesta quarta-feira (28), a partir das 10h, uma programação alusiva aos nove anos do Parque da Cidade. Durante a programação será feita a entrega dos novos espaços, minhocário (produção de húmus), e o Cantinho da Infância (Parque Infantil) e ampliação do viveiro de mudas, que quase quadruplica sua capacidade atual de 12 para 47 mil mudas por ano (doação da Cargill).

O Parque da Cidade fica localizado na Avenida Sérgio Henn, s/n, no bairro Aeroporto Velho e possui uma área de 22 hectares, com espaços destinados às atividades esportivas (trilhas de caminhada, pista de atletismo, quadra de esportes, academia, campo iluminado, maloca para recreação e ginástica), de preservação ambiental, viveiros de mudas (com capacidade para 12 mil mudas ano) e de quelônios (jabutis e tracajás), pomar, praça de alimentação, Escola do Parque e Espaço Pérola.

O Parque da Cidade funciona de segunda a domingo das 6 às 21h e é considerado hoje a maior área verde urbana central do município e recebe uma média de três mil visitações semanais, pessoas que buscam a tranquilidade e a segurança do local.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS