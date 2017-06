SMT inicia instalação de sinalização semafórica no bairro Santíssimo

Para dar mais segurança aos motoristas e pedestres no trânsito santareno, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), iniciou na segunda-feira (26) a instalação de uma nova sinalização semafórica no cruzamento das avenidas Curuá-Una e Ismael Araújo, no bairro Santíssimo.

A sinalização ainda passará por testes e, na quinta-feira (29), já começará a funcionar com dois tempos. Ainda nesta semana, as ruas dos cruzamentos receberão trabalhos de pinturas de faixas de pedestres.

A SMT trabalha para que, futuramente, possa ser implantado no cruzamento uma sinalização sonora, o que vai ajudar na travessia de deficientes auditivos que trafegam às proximidades da Associação dos Deficientes Visuais do Baixo Amazonas (Adevibam).

“Essas novas sinalizações semafóricas vêm para dar mais segurança aos condutores de veículos, pedestres, ajudando na travessia. Principalmente naquele trecho onde funciona uma associação de deficientes visuais e nem sempre eles estão acompanhados, visto que aquele cruzamento possui um intenso fluxo de veículos e vai ajudar até na diminuição de acidentes no trecho”, ressaltou o secretário de Mobilidade e Trânsito Paulo Jesus.

Ainda fazendo parte do planejamento de ações da SMT, na Avenida Borges Leal com a Travessa Barjonas de Miranda, no bairro Aparecida, também será instalada uma sinalização semafórica no início do mês de julho. A SMT aguarda a conclusão dos trabalhos da Seminfra nas vias para que a sinalização possa ser colocada.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS