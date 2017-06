Finalmente! – Loures perde assistência médica que todo brasileiro gostaria de ter

A Justiça Federal no DF determinou que a Câmara dos Deputados suspenda o benefício da assistência médica oferecida ao ex-deputado e ex-assessor pessoal de Temer na Presidência, Rodrigo Rocha Loures. Em despacho publicado nesta quarta-feira (28), o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara do Distrito Federal, determinou ainda que Loures deverá devolver o salário recebido mesmo após ter sido afastado do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão do magistrado em suspender os benefícios cedidos a Rocha Loures atendeu a ação popular movida no dia 29 de maio pelo deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ). O parlamentar questionou decisão tomada no dia 23 de maio pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, que manteve o pagamento integral do salário de Loures, bem como a assistência médica, alegando que a decisão que afastou o peemedebista do mandato como deputado federal, no dia 18 de maio, era “acautelatória e precária”.

Loures, em teoria, teria então recebido o salário referente ao período de 18 de junho (quando foi afastado) e 1º de junho (quando deixou de vez a Câmara dos Deputados devido ao retorno de Osmar Serraglio, titular da vaga).