São Raimundo contesta CBF sobre irregularidades na escalação de jogador

A diretoria do Alvinegro santareno foi pega de surpresa com a notícia de que a Confederação Brasileira de Futebol(CBF), havia cancelado o início da 2ª fase do Brasileirão da Série D. Segundo informações, a CBF encontrou irregularidade envolvendo um atleta do São Raimundo, e pelo fato do julgamento estar marcado apenas para sexta-feira(30), fez com que os jogos previstos para acontecerem neste fim de semana, fossem remarcados para os dias 9 e 16 de julho, cuja a tabela das partidas serão efetivadas logo após o julgamento do Pantera.

Em nota a diretoria do São Raimundo esclarece:

“Considerando a suspensão da rodada co Campeonato Brasileiro Série D por parte da CBF, por suposta irregularidade do jogador Leandro Gleidson Diniz no jogo do dia 11/06/2017. Esclarecemos, que o atleta foi relacionado previamente para partida, no entanto, o próprio Delegado do Jogo identificou que seria prudente que o jogador não participasse da partida. Assim, o mesmo não participou do jogo, e nem tampouco foi relacionado na súmula, conforme se comprova com a Súmula emitida às 15h29m da presente data, imagem anexa. Logo, causa estranheza uma mudança repentina no sistema da CBF onde consta nome do atleta na súmula. O São Raimundo já entrou em contato com advogado no Rio de Janeiro visando realizar a defesa do clube com a documentação necessária, apesar de não ter recebido nenhuma notificação oficial da CBF”.

RG 15 / O Impacto