Bocão Ed. 1152

AGENDA NO FACEBOOK

A falta de credibilidade do presidente da CODEC ocorre quando ele, sem agenda, vai ao Facebook marcar reunião. Ele elegeu o Facebook para desabafar, para marcar reunião, e fazer propaganda. Como ocupante de um cargo público, deveria entender que esse procedimento não é oficial e não possui validade jurídica e técnica. É bom que ele entenda que reunião oficial tem de ter ATA, para que os envolvidos possam exigir algo. Será que aquele encontro na Câmara de Santarém sem resultado teve ATA? Se não teve, não tem validade e credibilidade, presumo que aquela reunião foi para chamar atenção para o Olavo dizer “eu estou aqui”, já que sua presença no governo não serviu em nada para Santarém.

ITAITUBA

Os Empresários de Itaituba sabendo que essas reuniões se transformam em encontro, querem ATA para que esse encontro se transforme em reunião para exigir o que for combinado. Já que até agora Olavo nada de concreto realizou, fica apenas no “vou fazer” e no “parece ser”. Não adianta promessa, não adianta festa, não adianta especular, os empresários querem desenvolvimento, querem crescimento da economia e não grito e justificativa.

GERENTE

Alguns empresários acham que as reuniões deveriam ser marcadas pelo Gerente Alberto Oliveira, por ser um grande articulador, dinâmico, conciliador, com propostas e, não pelo Olavo, que demonstra atropelar a Gerência do Oeste, responsável pela jurisdição. Alberto possui técnica, ele não vai usar o Facebook como agenda oficial. Alberto respeita e cumpre normas legais. Se Olavo deixar Alberto trabalhar, o progresso e desenvolvimento vêm para o Oeste do Pará.

O POVO QUER SABER

O que foi feito com os carros da Funasa/Sespa que estavam no pátio do Setor de Endemias, à espera de reformas e conserto, e que desapareceram no piscar dos olhos? Hoje, os funcionários que estão na ativa ficam impossibilitados de executarem ações, principalmente em outros municípios, quando se trata de fiscalização sanitária e de outras ações. Se comenta que os carros estariam rodando em Santarém, inclusive com placas adulteradas, como exemplo o Jipe GESA, um caminhão 3/4, uma S10, e algumas motos. A denúncia extraoficial é gravíssima. Com a palavra, a ex-vereadora Marcela Tolentino, diretora do 9º Centro Regional de Saúde (SESPA).

DINHEIRO FÁCIL

Os estacionamentos de veículos no centro da cidade estão crescendo assustadoramente. Muitas lojas fecharam e estão virando estacionamentos, pois não emitem nota fiscal e nem cupom, ou seja, não pagam impostos. O lucro é líquido. Sem falar que contratam poucos funcionários, sendo que muito são das famílias dos proprietários dos estacionamentos. Outro fato que chama a atenção, é que o preço cobrado pela hora varia de 4 a 5 reais, sendo que se você passar um minuto após uma hora, paga o preço de duas horas. Está faltando uma fiscalização severa dos órgãos públicos nesses locais.

EXAMINADOR MAL EDUCADO

Uma denúncia que chegou à coluna fala de um examinador do Detran em Santarém, que trata mal os usuários que procuram o órgão de trânsito para regularizar seus veículos ou CNH. Segundo a denúncia, esse examinador é de Belém, onde responde a um processo na Justiça e foi mandado para Santarém, sendo que aqui existem funcionários competentes que podem fazer esse mesmo serviço e com melhor qualidade. O diretor do órgão, Wilmar Filho, que é correto em seu trabalho e não compactua com esse tipo de irregularidade, com certeza deverá investigar essa denúncia e tomar as medidas corretas pelo bem do órgão.

RUAS RECUPERADAS

Quando é para criticar, nós criticamos. Mas temos que elogiar o serviço que está sendo feito pelo prefeito Nélio Aguiar e pelo secretário Daniel Simões nas ruas da cidade, que aos poucos estão sendo recuperadas, dando mais trafegabilidade aos motoristas e pedestres. No começo do mandato de Nélio Aguiar as fortes chuvas castigaram a cidade e nada podia ser feito. Agora, os serviços estão sendo realizados a todo vapor. Os moradores da periferia da cidade já estão recebendo esses serviços.

PORTO DA TIRADENTES

Com a inauguração do Terminal de Cargas e Passageiros de Santarém, por ocasião do aniversário da cidade, as embarcações deverão passar a atracar naquele local. Ainda não está funcionando por falta da licença. A pergunta que todos fazem: Quando funcionar e as embarcações começarem a atracar lá, o Porto da Tiradentes vai acabar? Se isso acontecer, como ficarão as empresas que estão instaladas nesse trecho da Avenida Tapajós, que muito dependem dos ribeirinhos e dos moradores das cidades vizinhas? Tem muito empresário que já está pensando em fechar as portas, se isso acontecer. Até os ribeirinhos já estão reclamando, pois deverão gastar mais com passagens de ônibus, táxis ou mototáxis, para vir ao centro da cidade fazer compras. A Polêmica está lançada.