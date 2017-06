Celpa lança projeto veraneio no oeste do Pará

No período do verão amazônico, quando também ocorrem as férias escolares, o número de pessoas que procuram os balneários é bastante intenso

A Celpa inicia nesta quinta-feira, 29, o Projeto Operação Veraneio que visa manutenção preventiva na rede de distribuição de energia elétrica que atende as principais praias dos municípios de Santarém e Belterra, localizadas no oeste do Pará.

Em um trecho de 34 quilômetros as equipes da concessionária farão serviços de poda de árvores e substituição de estruturas (isoladores, cruzetas de madeira por de fibras, consideradas mais resistentes).

O objetivo é beneficiar com energia de qualidade, além das mais de três mil pessoas da vila de Alter do Chão, os visitantes que necessitam dos serviços de hotéis, pousadas, restaurantes, bancos e supermercados.

A investida da Celpa deve trazer uma significativa redução nas ocorrências de falta de energia, oferecendo mais conforto e comodidade, também, aos banhistas de Carapanari, Cajutuba, Pindobal, Aramanai, Ponta de Pedras, entre outras.

Neste período, por exemplo, o número de visitantes em Alter do Chão – praia eleita a mais bonita do Brasil, pelo jornal britânico “The Guardian”- aumenta em cinquenta por cento.

Os serviços da concessionária nessa região de praias estão concentrados na subestação Muiraquitã, que atende 16 mil famílias da área urbana da cidade, especialmente dos bairros Conquista, Amparo, Maracanãzinho, Santarenzinho e o entorno do Aeroporto da cidade, além do Shopping Rio Tapajós, na Fernando Guilhon.

De acordo com o executivo de Serviço de Rede, Danilo Almeida, além do alimentador de energia proveniente da Subestação Muiraquitã, a vila de Alter do Chão ainda conta com atendimento auxiliar, que provêm de 50 quilômetros de rede da subestação Tapajós. “Em caso de emergência, o sistema é ligado automaticamente e evita grandes transtornos à população”, ressaltou.

Para o técnico da Celpa, Márcio Rêgo, a tecnologia implantada, por meio de alimentadores e transformadores de energia, é adequada para atender as áreas, no entanto, há ocorrências que fogem às regras como fatores climáticos, por exemplo.

“Durante o projeto, nós estaremos executando serviços preventivos nas redes de média tensão em todos os trechos que dão acesso as principais praias de Santarém e Belterra”, disse Márcio, acrescentando que, a melhorias no circuito é uma forma de evitar que haja interrupções de energia no período em que os banhistas lotam as praias da região.

O serviço que se estende até o dia 15 de julho, impacta positivamente a qualidade de energia oferecida pela Celpa na região oeste do Pará.

