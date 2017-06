Coluna Impacto Ed. 1152

DESTAQUE

A Seleção Paraense de Karatê que participou do XXIV Campeonato de Karatê que aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de junho em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, foi muito bem representada por atletas de Santarém e Monte Alegre, sob o comando do Professor Beto Rego, que levou 43 atletas. No Campeonato que teve a participação de oito estados, o Pará ficou em 2° colocado no geral, conquistando 27 medalhas de ouro, 33 de prata e 22 de bronze. Totalizando 82 medalhas.

CEMEI DE ALTER DO CHÃO

Um sonho antigo acalentado pelas dezenas de famílias que moram em Alter do Chão se tornou realidade com a inauguração pela Prefeitura de Santarém, na terça-feira (27), do primeiro Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) da vila, denominado Professora Marilda Vasconcelos Soares. A unidade, a exemplo das outras inauguradas dentro da programação dos 356 anos de Santarém, ganhou pintura temática pelas mãos de Wendel Leal, que integra a equipe do Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação (Semed). José Carlos Zampietro, agente distrital da vila de Alter do Chão, parabenizou a comunidade pela conquista e pediu que todos zelem pelo patrimônio público. Para o segundo semestre de 2017, atenderá 63 crianças de 2 a 4 anos. Mas a capacidade do centro é para até 120 crianças de 1 a 5 anos de idade.

FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE MOJUÍ

Prefeito Jailson Alves, de Mojuí dos Campos, entregando o Projeto da Feira do Produtor Rural de Mojuí dos Campos, na Sedap – Secretaria de Agricultura do Estado, através de uma Emenda Parlamentar do deputado federal Chapadinha. Na foto, Jailson com o prefeito de Belterra, Dr. Macêdo; ex-prefeito de Santarém, Alexandre Von e com o ex-deputado federal Giovani Queiroz.

POLICIAMENTO ESCOLAR

Vereador Dayan Serique (PPS), em contato com a coluna, disse que estará apresentando uma Indicação, na Câmara, reivindicando junto ao Governo do Estado a implantação de uma Companhia de Policiamento Escolar em Santarém. A proposta é que esta Unidade tenha base efetiva dentro do 3° Batalhão de Polícia Militar, devidamente equipada para prestar atenção ostensiva à segurança dentro e nos arredores das escolas da rede municipal e estadual em Santarém. Dayan disse que essa é uma forma de garantir a segurança e o bem-estar à coletividade escolar.

PARQUE DA CIDADE

Na manhã de quarta-feira, 28, o Parque da Cidade completou nove anos de fundação, e para celebrar a data, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semap), realizou a entrega de três novos setores para compor a funcionalidade do espaço que é destinado à preservação ambiental, boas práticas à saúde e entretenimento. O parque da Cidade é administrado pela Semap e dentro estão: administração, viveiro de plantas, viveiros de quelônios, Espaço Pérola, Escola do Parque, trilha ecológica, trilha para caminhada (1.400 metros), Espaço Saúde, Espaço Muiraquitã (malocão), Cantinho da Leitura, Cantinho da Infância, Minhocário (produção de adubo orgânico), Pomar com aproximadamente 150 espécies de plantas frutíferas da região.

MOSTRANDO SERVIÇO

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém, que tem à frente o competente Bruno Costa, está mostrando serviço e dando melhor qualidade de vida aos moradores da região de várzea e planalto. Esta semana os trabalhos estão sendo realizados na recuperação dos ramais das comunidades de Murumuru, Murumurutuba, Tiningú, Igarapé Açu e Samaúma.

RETOQUES

A coluna parabeniza Diego Raoni Dourado e Slaine Silva (foto), que casaram no último sábado, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Logo após a cerimônia religiosa os noivos receberam seus familiares e convidados com uma bela recepção no Barrudada Tropical Hotel. * Câmara Municipal de Santarém entra em recesso a partir deste sábado, dia 1º de julho e retorna suas atividades no dia 31 de julho. * Neste tempo que já se vislumbram as campanhas políticas para Deputado e Governador, podemos ver a chegada de muitos políticos à nossa região inaugurando obras e prometendo muitas coisas. * Recentemente o governador Jatene inaugurou a Escola Tecnológica do Estado. Agora, recebemos a informação que o helicóptero que fazia cobertura de segurança em Santarém e na região Oeste vai voltar. Promessas e mais promessas. * Com aprovação pela Câmara da terceirização dos serviços do Hospital Municipal de Santarém, que deverá ser entregue a uma OS, os servidores que não são concursados deverão ser demitidos e haverá um processo seletivo para contratar funcionários para completar o quadro. Os servidores mais antigos terão prioridade nesse processo.