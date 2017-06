Eleição para governador do Amazonas é suspensa pelo STF

Decisão de Ricardo Lewandowski suspende eleição, mas não autoriza retorno dos políticos afastados

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu na noite de quarta-feira (28) a eleição para Governador e vice do Amazonas, que estava marcada para acontecer no próximo dia 6 de agosto.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ratificou a cassação do governador José Melo (Pros) e do vice Henrique Oliveira (Solidariedade), em decisão proferida no dia 4 de maio deste ano. Os dois são acusados de comprar votos na eleição de 2014. O TSE determinou a realização de um novo pleito em até 40 dias. Henrique Oliveira recorreu ao STF. A decisão de Ricardo Lewandowski vale até que os recursos sejam julgados em definitivo e não autoriza o retorno dos políticos aos cargos.

Fonte: RG 15/O Impacto