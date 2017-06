Evento será realizado nos dias 29 e 30 deste mês, no auditório da Unama.

O III Encontro: “Desafios para o Terceiro Setor – Regiões do Baixo Amazonas e Tapajós” será realizado entre os dias 29 e 30 de junho, no auditório da Unama, com inicio às 9h para o credenciamento. O primeiro dia terá três ciclos de palestras, e a primeira será sobre o tema “Sustentabilidade, parceria e governança compartilhada”, com Heitor Pinheiro, secretário extraordinário de Estado de Integração de Políticas Sociais.

A segunda abordará os “Desafios e perspectivas para o Terceiro Setor”, às 10h, com Nailton Cazumbá, contador, especialista em contabilidade para Organizações do Terceiro Setor, e em Auditoria e Controladoria. A terceira será sobre “Fiscalização do Ministério Público junto às Organizações da Sociedade Civil”, às 11h, com o promotor, Sávio Brabo, titular da Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas e Associações de Interesse Social, Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial.

Para encerrar as atividades do dia, será realizado pelo período da tarde um curso sobre a Lei nº 13.019/2014 e suas alterações na relação entre Poder Público e Organizações da Sociedade Civil, novamente com Nailton Cazumbá. O evento segue na manhã do dia 30 com a palestra “Comentários sobre a Regulamentação Estadual da Lei nº 13.019/14” com Renato Almeida, auditor de Finanças e Controle da Auditoria Geral do Estado do Pará. E pela tarde haverá a continuação do curso sobre a Lei do Marco Regulatório.

O objetivo do encontro é debater o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e a respectiva regulamentação estadual, seus aspectos gerenciais, assim como promover reflexões relacionadas ao exercício da cidadania e inclusão social.

O evento é direcionado a gestores e técnicos de instituições públicas, privadas, entidades do Terceiro Setor, lideranças comunitárias dos municípios das Regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, e propõe-se a favorecer o conhecimento e promover o intercâmbio de experiências, qualificando a gestão e os serviços oferecidos à população.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/NAC