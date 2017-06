PM aposentado é morto a tiros em Belém

Um sargento aposentado da Polícia Militar foi assassinado na noite desta quarta-feira (28), no bairro da Cabanagem, em Belém. O crime aconteceu por volta das 21h, próximo da Avenida Brasil, no conjunto Sideral, e uma segunda vítima – ainda não identificada – foi baleada na perna, mas socorrida e fora de risco.

Segundo informações do interativo da Polícia Militar, Nivaldo José de Castro Pinto, aposentado há cinco meses, estaria acompanhado de uma pessoa próximo a um bar, quando ocupantes de um veículo fizeram vários disparos em sua direção.

A Polícia Militar informou que mobilizou equipes em viaturas para fazer buscas por toda a região, porém, até às 21h30, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

DOIS DIAS, DOIS MORTOS

Este é o segundo militar executado nas proximidades da Avenida Brasil, apenas nesta semana.

Na madrugada de segunda-feira (26), o sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Adamor Lima Brito, estava em um bar quando foi assassinado com 10 tiros por homens que também chegaram no local de carro.

