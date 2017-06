Prefeitura de Juruti realiza o 3º Encontro do projeto “Ciranda do Aprender”, em parceria com Instituto Alcoa e Fundação Abrinq

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Instituto Alcoa e Fundação ABRINQ, realizou nesta quarta-feira, 28, no auditório do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, o 3º Encontro do Projeto “Ciranda do Aprender”, dando assim continuidade à formação dos professores e coordenadores pedagógicos de Educação Infantil do município.

A formação objetiva contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico, leitura, linguagem e comunicação de crianças com idade entre 04 e 05 anos, estimulando, desse modo, o aprendizado junto a esse público específico.

A temática desse terceiro encontro foi “Contação de histórias, leitura e acervos”. A escritora e contadora de história, Andrea Sousa (Fundação Abrinq), ministrou a formação dos 30 professores e coordenadores de educação infantil que atuam na cidade e no meio rural.

Segundo a escritora Andrea, fazer formação para os educadores de educação infantil só potencializa as práticas do profissional mais importante, que é o educador de educação infantil, pois é ele que vai formar o caráter e estimular as competências criadoras e criativas das crianças.

“Quando a Abrinq vai a qualquer cidade do Brasil trabalhar com educadores infantis, a intenção é que tenhamos educadores conscientes da importância de seu trabalho, preparados para tratar as várias competências, que sejam facilitadores da leitura e incentivadores dos espectadores futuros da leitura”, disse ela.

Lucinelza Correa Pimentel, coordenadora da Escola Municipal Sementinha, disse que a formação está sendo muito importante, pois estão recebendo orientações que facilitarão as práticas pedagógicas. “A formação está sendo muito proveitosa, acredito que todos os colegas estão gostando. Nós iremos aproveitar bastante esse encontro e depois vamos colocar em prática todos esses momentos prazerosos com nossa crianças”, afirmou a coordenadora.

Jucelino Borges dos Santos, coordenador no polo Tabatinga, disse que além das orientações, a troca de experiência está sendo muito válida, principalmente pelo fato das facilitadoras serem provenientes de várias regiões do Brasil. “A formação está sendo muito gratificante devido às diversidades de informações que estamos recebendo, com toda certeza iremos enriquecer nossas práticas pedagógicas”, falou Jucelino.

NOVO MOTOR DE LUZ MELHORA ESTRUTURA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO MUIRAPINIMA (JURUTI VELHO)

A Prefeitura de Juruti, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), entregou um novo motor de luz para a Unidade Mista de Saúde do Distrito Muirapinima, região de Juruti Velho, no dia 27 de junho, melhorando a estrutura da Unidade para o atendimento aos comunitários.

“Nós estávamos esperando apenas a troca da peça do motor que estava danificada e recebemos um motor novo e isso nos deixa muito feliz porque desde quando assumimos a Unidade, em janeiro, temos dificuldades com a energia. Agora os atendimentos serão normalizados”, afirmou Gisele dos Reis Bruce, enfermeira da Unidade de Saúde.

A subprefeitura do Distrito, Odenilce Bruce, garantiu que a toda a população ficará satisfeita e agradeceu o apoio que o governo está dando para a região. “Acredito que daqui pra frente virá só melhora”, disse Odenilce.

A Unidade estava sem vacina devido a esses problemas de energia e agora as vacinas vão voltar para atender a população.

PROJETO REVIRAVOLTA – ÁREA DO RETORNO DA PA 257 SERÁ ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER

As parcerias entre Prefeitura de Juruti, IJUS – Instituto Juruti Sustentável, IPUAM – Instituto Puxirum da Amazônia e ALCOA para implementação do projeto “Reviravolta” vão transformar a área do retorno da PA 257 em um espaço de esporte e lazer.

O início do projeto será nesta quinta-feira, 29 de junho, a partir das 17:30h, com palestra de uso sustentável dos espaços públicos, caminhada e mutirão de limpeza, atividades esportivas, apresentações culturais, plantio e doação de mudas, e medição de pressão arterial e pesagem.

O Reviravolta tem como objetivo fazer com que os espaços públicos sejam espaços de atividades educativas, de conservação ambiental e incentivo ao bem estar, começando pela área do retorno, que já vem recebendo ações dessas parcerias, como a iluminação pública.

Na última segunda-feira, 26, houve uma reunião entre secretário de Governo – José Maria Melo com o IPUAM sobre os preparativos para o inicio do projeto. Além da SEMGOV, outras secretarias estão envolvidas na ação, como Secretaria de Planejamento e Gestão (SEMPLAG), Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (SECDET), Secretaria de Infraestrutura (SEMINF) e Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA).

