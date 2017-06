Presidente da Codec desrespeita população de Itaituba

Fabrício Schubert e Dra. Cristina Bueno afirmam que Olavo das Neves não quer o desenvolvimento do Município

O presidente da Associação Comercial de Itaituba, Fabrício Schubert, em contato com nossa reportagem, falou sobre o descaso que o presidente da Codec (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado Pará), Olavo das Neves, teve com toda a classe empresarial de Itaituba, ao desmarcar sua presença em um encontro que aconteceu na segunda-feira (26) para tratar sobre o desenvolvimento do Município.

O Fórum das Entidades de Itaituba, mesmo com o descaso do Estado, não cancelou a reunião que era de extrema importância para a população itaitubense e da região. O descaso de Olavo das Neves com o povo de Itaituba causou mal estar entre as associações, devido às postagens autoritárias e decisões impostas sem diálogo com as Entidades, pelo comportamento acintoso do presidente da CODEC, Olavo das Neves, que desde o dia 8 de junho de 2017 vem fazendo postagens provocativas e ofensivas em um grupo de rede social, com vocabulário não adequado para o cargo que ocupa. O Fórum das Entidades de Itaituba vem a público repudiar veementemente tais atitudes e essa forma desrespeitosa de pronunciamento de Olavo das Neves.

Em Nota encaminhada à nossa redação, o Fórum das Entidades de Itaituba solicita que o Governador determine outra pessoa para mediar os interesses da sociedade, por compreender que Olavo das Neves não está interessado e nem comprometido com o debate e com ações efetivas que colaborem com o desenvolvimento de Itaituba.

Na Nota, o Fórum das Entidades de Itaituba diz que a Codec – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, é um órgão representativo do Governo do Estado, ligado à SEDEME- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, senhor Olavo das Neves.

Por compreender a importância da pauta sugerida pela Sociedade Itaitubense, e a relevância do debate sobre a criação de um Plano de Desenvolvimento da Região do Tapajós construído pelas Entidades de ITAITUBA e população em geral, a fim de subsidiar os debates a serem realizados futuramente com os grandes, médios e pequenos empreendimentos que deverão se instalar em nossa região, o Fórum das Entidades de Itaituba organizou uma GRANDE REUNIÃO DE TRABALHO.

“No entanto, às vésperas da realização desse evento de extrema importância para o povo de Itaituba, oportunidade em que seríamos ouvidos e entregaríamos ao representante do Governo do Estado na Região do Tapajós nossas propostas de desenvolvimento para nossa cidade e tomaríamos conhecimento das propostas do Governo do Estado, fomos surpreendidos com uma nota unilateral em uma rede social, enviada à revelia, trocando a data e horário da Reunião. Perante a impossibilidade do Governo do Estado em comparecer na reunião previamente agendada, que seria no dia 26 de junho, causando muito mal estar entre as associações, através de postagens autoritárias e decisões impostas sem diálogo com as Entidades, pelo comportamento acintoso do presidente da CODEC, Olavo das Neves, que desde o dia 8 de junho de 2017 vem fazendo postagens provocativas e ofensivas em um grupo de rede social, com vocabulário não adequado para o cargo que ocupa. O Fórum das Entidades de Itaituba vem a público repudiar veementemente tais atitudes e essa forma desrespeitosa de pronunciamento. Solicitamos com urgência outra pessoa para mediar os interesses da nossa sociedade com o Governo do Estado, por compreender que o senhor Olavo das Neves não está interessado e nem comprometido com o debate e com ações efetivas que colaborem com o desenvolvimento de ITAITUBA, haja vista que até agora nenhuma ação foi implementada em alinhamento com a população local, deixando mais uma vez nossa sociedade à margem dos projetos de desenvolvimento da Região”, diz a Nota.

OAB DE ITAITUBA APÓIA FÓRUM E REPUDIA OLAVO DAS NEVES: A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Itaituba, que tem como presidente a advogada Cristina Bueno, informou à nossa reportagem que está apoiando juridicamente o Fórum das Entidades de Itaituba e repudia veementemente as atitudes do presidente da Codec, Olavo das Neves, que não quer o desenvolvimento de Itaituba e cancelou sua presença na reunião que aconteceu na segunda-feira, dia 26, para tratar sobre vários assuntos. Bem como Olavo das Neves postou na rede social que seria do jeito que ele determinasse.

Dra. Cristina Bueno informou que não é assim. “Ele (Olavo das Neves) é um simples representante do Estado e não tem poder para tratar a população de Itaituba dessa maneira. Nós repudiamos essa atitude dele. A Subseção da OAB está apoiando juridicamente o Fórum das Entidades”, disse Dra. Cristina Bueno.

“O que chamou atenção foi a forma desrespeitosa como o presidente da Codec tratou as pessoas, agredindo com palavras baixas os membros do Fórum. Não vamos deixar isso passar despercebido. Uma pessoa desse porte não pode representar o governo. Não podemos acatar esse desrespeito e vamos exigir que o governo reúna em Itaituba, mas que tenha como representante outra pessoa, pois Olavo das Neves não será bem vindo”, disse a presidente da Subseção da OAB de Itaituba, à nossa reportagem.

REUNIÃO FOI MANTIDA: Mesmo com todo o descaso do Governo do Estado, o Fórum das Entidades de Itaituba foi realizado na segunda-feira, dia 26, somente com os presidentes das entidades. Na ocasião, foram discutidos planejamento e as prioridades para Itaituba.

“Já foram feitos inúmeros trabalhos que mostram as necessidades que a região tem e o que pode ser melhorar. Então, seria condensar esses trabalhos e verificar o que é considerado como mais prioritário para o município de Itaituba, que abrange vários distritos, como Moraes de Almeida, Miritituba e outros. São prioridades em cima de possíveis condicionantes que possam ocorrer com outros empreendimentos que devem chegar, para termos uma noção do que seria necessário para ser colocado, com ajuda do empreendedor, do Estado e Município. Cada um com suas responsabilidades. Seria mais fácil para termos um debate franco com o governo”, disse o presidente da Associação Comercial de Itaituba, Fabrício Schubert.

CODEC MARCA OUTRA REUNIÃO: Em convite divulgado, a CODEC está marcando uma nova reunião para esta sexta-feira, dia 30, em Itaituba. O presidente da Associação Empresarial de Itaituba, Fabrício Schubert, falou à nossa reportagem, que os representantes do Fórum das Entidades não vão participar desta reunião, que eles chamam de arbitrária. Ao contrário, irão fazer um protesto contra a presença de Olavo das Neves no Município.

DESRESPEITO: “Tiremos a bunda da cadeira e vamos lá discutir… E não estou aqui defendendo este ou aquele governo… Apenas provocando vocês para se vestirem de homens e mulheres e puxarem o protagonismo para vocês…”, foi assim que se pronunciou o presidente da Codec – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, Olavo das Neves, iniciando as provocações ao grupo Empresarial de Itaituba, no início da manhã de 8 de junho de 2017, quase 2 anos de silêncio e inércia após ter assumido o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de toda região. Na ocasião, Olavo, comunicou ao grupo que já seriam assinados protocolos com condicionantes para instalação de outra estação de transbordo de cargas na cidade, sem apresentar esse protocolo para a sociedade Itaitubense.

A falta de respeito do representante do Governo do Estado, gerou reações negativas por parte das organizações conceituadas e atuantes no Fórum das Entidades do Município, como OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, CDL- Câmara de Dirigentes Lojistas e ASEII- Associação Empresarial e Industrial de Itaituba, entre outras 30 Entidades.

Para a presidente da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Itaituba, Dra. Cristina Bueno, o descontentamento da sociedade é justo e coerente. “A OAB está ao lado dos anseios lícitos da sociedade e acima de tudo porque não pode admitir que os cidadãos não tenham direito à voz”. Mesmo sabendo que as Entidades já estavam mobilizadas e dispostas a debater um Plano de Desenvolvimento para Itaituba, o presidente da Codec continuou seus ataques ao grupo empresarial chegando a ofender de forma particular o presidente da CDL de Itaituba, Patrick de Souza, que por combater duramente as investidas perniciosas de Olavo das Neves, teve sua sanidade mental e psicológica colocadas em dúvida.

Ao contrário do que diz o presidente da CODEC, “Itaituba tem indivíduos pensantes. Não aceitaremos que decidam por nós. Vamos criar nosso próprio modelo de desenvolvimento e condicionantes para que essas empresas se instalem no nosso território, ou esses empreendimentos e o governo aceitem discutir, aqui em nosso território, ou vamos para o enfrentamento político com eles”, afirmou Patrick de Souza.

Provando o nível raso das atitudes do representante do Governo do Estado do Pará que também é empresário e tem investimentos na cidade, dono da distribuidora da Coca Cola no Município, para chamar a atenção o empresário enviou mensagem particular ao Presidente do Fórum de Entidades de Itaituba e também presidente da Associação Empresarial pedindo o desligamento dele da associação dizendo: “ … não me representam a partir do momento que estão veiculadas a um Fórum de Entidades que tem à frente o Sr. Patrick que parece estar precisando de muita ajuda psicológica”. O print dessa conversa foi amplamente divulgado pelo próprio Olavo das Neves nas redes sociais, fazendo entender que o pedido de desligamento da Associação Empresarial de Itaituba era uma tentativa de pressionar as entidades contra o representante da CDL.

Também ficou claro para as Entidades que o presidente da CODEC age em causa própria como empresário e em nome do Governo do Estado e até hoje nada fez em prol do desenvolvimento de Itaituba.

Mesmo com esse clima de animosidade o Fórum das Entidades propôs uma Reunião de Trabalho com o Presidente da CODEC. No entanto, depois de tudo organizado, mais uma vez, através do Gerente Regional da Companhia, foi publicada à revelia no grupo empresarial de Itaituba, uma nota trocando a data, horário e pauta da reunião organizada pelo Fórum das Entidades demonstrando novamente a falta de respeito e compromisso da CODEC com o Município e o descaso do Governo do Estado com o povo de Itaituba. Tal atitude foi a gota d’água e estopim para o descontentamento geral das Entidades que acabaram pedindo a retirada de Olavo das Neves do Grupo Empresarial e publicação de nota de esclarecimento e repúdio onde solicitaram outra pessoa para representar os interesses do Governo do Estado no debate sobre o desenvolvimento da Região no Fórum das Entidades.

“Respeitem nossa gente, nossas Entidades. Nós queremos dialogar, mas, com pessoas comprometidas e que não nos tratam como peças descartáveis na tomada de decisões importantes para nossa cidade. Não vamos colaborar com medidas de cima pra baixo, autoritárias que contemplam apenas interesses políticos. Não vamos servir de massa de manobra para re-apresentação de programas meramente eleitoreiros. Queremos ações efetivas! SOMOS homens e mulheres de fato. Protagonistas do nosso desenvolvimento. Não precisamos simplesmente nos vestir como tais”, desabafou um dos representantes do Fórum das Entidades sobre a realização de uma reunião com Olavo das Neves sem o apoio das principais Associações e Entidades de Itaituba.

O município de Itaituba atualmente está entre os mais promissores do Estado com localização estratégica importantíssima para o escoamento de grãos. A previsão é que em dez anos quase metade da produção de soja e milho, colhidos no Mato Grosso, seja escoada pelos Portos de Miritituba, distrito de Itaituba. Segundo a FAPESPA- Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará, estão previstas 26 estações de transbordo de carga (ETCs) na região de Miritituba, englobando Itaituba até Rurópolis em um grande complexo portuário regional e propiciando a construção de cinco pátios de transportadoras em Novo Progresso. Só nesse ano a expectativa era de que cerca de 7 milhões de toneladas de grão transportados pelos portos de Miritituba mas, os graves problemas enfrentados na BR- 163, durante o auge da colheita da soja, enfraqueceram o setor e causaram prejuízos. A falta de estrutura e as condições climáticas colaboraram para que quase todas as cidades da região decretassem situação de emergência.

E não é só isso, de acordo com dados que estão sendo aglutinados por um grupo técnico de estudos que colabora com o Fórum das Entidades de Itaituba, os índices de insegurança, prostituição e pobreza são alarmantes. De acordo com os pesquisadores podemos citar ainda: -Pelo afluxo contínuo de pessoas a educação, saúde e segurança pública ficam aquém do necessário para atender a população fixa e/ou flutuante; – Desconhecimento do potencial econômico, ficando restrito às atividades da época; – Falta de estrutura urbana compatível com novos moradores; – Abastecimento de água e de alimentos abaixo do ofertado causando problemas para a população.

A riqueza que é escoada por Miritituba deixa um rastro de fome e mazelas ao longo de outros 3 municípios. Na sede de Itaituba a ausência do Estado é sentida na demora da ampliação da COSANPA, na paralização da obra do Hospital Regional do Tapajós e no abandono da Escola Estadual Tecnológica. A solução para todos esses entraves e para que os problemas não se repitam é um jogo limpo e aberto com a sociedade com o objetivo de formular e aplicar um Plano Permanente de Desenvolvimento destacando e valorizando as potencialidades locais, incentivando o setor produtivo e a verticalização de alguns setores.

“Precisamos de uma reestruturação do Estado na região, a realização de projetos antigos em áreas como agricultura, educação, saúde, saneamento e transportes para motivar e fortalecer nosso povo. Precisamos de investimentos em novos setores, pouco valorizados e muito importantes pra região como o Turismo que, segundo pesquisas, gera quatro vezes mais empregos que a indústria extrativista”, concluiu o presidente da Associação Empresarial de Itaituba, Fabrício Schubert.

Fonte: RG 15/O Impacto