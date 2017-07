AGENTES DA SUSIPE MORREM EM ACIDENTE DE TRÂNSITO

Um acidente envolvendo uma viatura da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), que retornava de uma escolta, deixou dois mortos e dois feridos na tarde desta sexta-feira (30). O caso ocorreu na BR-155 próximo ao município de Eldorado dos Carajás, sudeste paraense.

Segundo informações do tenente Valino, fiscal de dia do 4º Batalhão da Polícia Militar de Marabá, a vítima fatal foi o motorista José Maurílio, que também era vereador no município de Palestina. A Susipe informou na noite de hoje que um agente que estava no carro também veio a óbito.

Junto com eles estavam dois policiais militares e um preso, a escolta era feita da cidade de Xinguara para Marabá.

“A viatura da Susipe retornava pela BR-155 quando um inseto entrou no carro. O motorista se assustou e saiu na contramão. Neste momento vinha um caminhão e para não colidir, o carro acabou saindo da pista e bateu em um poste. O motorista morreu na hora”, disse o militar.

Em nota, a Susipe informou que o acidente ocorreu quando o motorista tentou desviar do caminhão, que vinha no sentido contrário, e se chocou contra um poste na margem da rodovia. A nota não cita a ocorrência sobre o inseto. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas.

Os policiais militares que faziam a escolta foram encaminhados para o Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás. O detento que era transportado na cela do veículo não sofreu ferimentos e está custodiado na carceragem de Parauapebas.

A Coordenadoria de Transportes da Susipe informa que o veículo estava com a manutenção preventiva em dia. Um inquérito será aberto para apurar as causas do acidente. A Susipe está adotando todas as providências necessárias no apoio as famílias das vítimas.

Fonte: DOL