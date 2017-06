Erro ‘amador’ tira São Raimundo do Brasileirão da Série D

A notícia que abalou os torcedores do Pantera ainda está sem explicação por parte da diretoria do clube. Pela segunda vez o time é punido em uma competição nacional.



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou e puniu, na manhã de sexta-feira (30), a equipe santarena, denunciada pela escalação irregular do jogador Leandro Gleidson Diniz Seixas, em partida contra a equipe do Baré de Roraima, no dia 11 de junho. O caso fez com que a CBF adiasse os jogos da segunda fase da competição até a definição. Com a decisão unânime do tribunal, o clube paraense perdeu três pontos e está eliminado. O São Raimundo, além da perda de pontos, tem que pagar multa de R$ 1 mil. A decisão cabe recurso e pode chegar ao Pleno do STJD do Futebol.

Negligência, ineficiência, incompetência, amadorismo; a lista de adjetivos é infinita para descrever a inoperância daqueles que se apontam como diretores de futebol profissional. Se levarmos em consideração o que diz o ditado popular: “Errar uma vez é humano. Errar duas vezes é burrice”, podemos acrescenta mais um adjetivo, que pode muito bem explicar o ocorrido.

Como pode uma diretoria composta de vários ‘advogados’, deixar um simples contrato de jogador que não foi aditivado, jogar no lixo todo um planejamento para uma competição tão importante, bem como a expectativa de uma massa inteira?

Senhores, estamos falando de ‘Futebol Profissional’. Do que adianta ter um time ‘Profissional’, com uma diretoria ‘Amadora’. Será que os advogados que fazem parte da diretoria, prestam serviços advocatícios de forma amadora? Por situações como esta é que a torcida alvinegra não comparece mais no estádio.

SÚMULA PIRATA: Até que ponto chegamos; como se não bastasse a escalação irregular do jogador, o STJD descobriu que houve fraude em uma súmula apresentada pela diretoria do São Raimundo. Tal situação representa uma atitude baixa daqueles que deveriam zelar pelo nome do clube, mais não o fazem.

Membros da torcida organizada devem registrar Boletim de Ocorrência; acionar a polícia para investigar quem fraudou a súmula, e denunciar junto aos órgãos competentes os possíveis crimes praticados no ato, conforme prevê a legislação.

RG 15 / O Impacto