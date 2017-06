Juiz autoriza transferência de advogado Osmando Figueiredo

O Juiz de Direito Vilmar Durval Macedo, da Comarca de Santarém, autorizou, na tarde desta sexta-feira (30), a transferência do advogado Osmando Figueiredo, da Penitenciária de Cucurunã onde estava preso preventivamente, para uma sala especial no quartel do Corpo dos Bombeiros em Santarém, conforme prevê o Estatuto da OAB e solicitado pela Ordem.

O Juiz atendeu interposição dos advogados Raimundo Nonato Castro e Alexandre Paiva, que aguardam decisão do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Fonte: RG 15/O Impacto