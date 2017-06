Moradores interditam Rodovia Curuá-Una

Os moradores do bairro Vigia, na Grande Área do Maicá, em Santarém, em protesto, fecharam no começo da tarde desta sexta-feira (30), a Rodovia Curuá-Una. Eles aproveitaram que o prefeito Nélio Aguiar está participando da inauguração de uma Unidade de Saúde e decidiram interditar a via, cobrando melhores condições.

O protesto está acontecendo em frente ao Colégio Haroldo Veloso. O trânsito foi interrompido e uma grande fila de veículos se formou, chegando a 3 quilômetros de engarrafamento.

Fonte: RG 15/O Impacto