Câmara entra em recesso e comissão representa a Casa no período

Cinco parlamentares formam o grupo que atenderá às demandas que podem surgir durante o recesso, além de cumprir agenda de reuniões.

A Câmara de Vereadores de Santarém por meio da 18ª legislatura realizou nesta semana os últimos trabalhos em plenário do primeiro semestre de 2017, e entra em recesso a partir deste sábado, dia 01 de julho/2017, de acordo com a portaria Nº 002/2017 de 26 de junho de 2017, a qual ainda constituiu a Comissão de Representação do Recesso Parlamentar.

Os vereadores que compõem o grupo são Alaércio Drogamil (PRP), Dayan Serique (PPS), Didi Feleol (PDT), Júnior Tapajós (PR) e Rogélio Cebuliski (PSB). O presidente da comissão é o primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da Casa Júnior Tapajós.

A formação de comissão durante o recesso parlamentar está prevista na Lei Orgânica do Município, no artigo 25, parágrafo 5º, que diz: “Durante o recesso, exceto no período de convocação extraordinária, haverá uma comissão representativa da Câmara Municipal, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento Interno, não podendo deliberar sobre emendas à Lei Orgânica do Município e projetos de lei, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária”.

O período do recesso parlamentar é de 01 a 31 de julho/2017.

Fonte: RG 15/O Impacto